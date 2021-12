Los festejos del Campeón y la despedida de Leonardo Ponzio

En medio de un césped lleno de papelitos, con mucho color dispuesto por banderas y gorros, junto a las familias e hijos de los jugadores presentes, el Millonario levantó el Trofeo de Campeones y cerró el año de la mejor manera, sumando además la Liga Profesional y la Supercopa Argentina frente a Racing.

Pero el reconocimiento de la noche se lo llevó Leonardo Ponzio, uno de los protagonistas que se despidió de River y del fútbol con un homenaje especial: en las pantallas del estadio se proyectaron sus mejores momentos en el club de Núñez desde su primer ciclo en 2007 y luego se le entregó una plaqueta en forma de León, el apodo que lo acompañó con La Banda.

El acto se cerró con unas palabras cargadas de emoción profunda del eterno capitán, que entre lágrimas expresó: "Gracias, todavía no caí de lo que hice con esta camiseta. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico", dijo, y luego corrió la mirada hacia Gallardo: "Gracias Marcelo ¿sabés?".

"Vine de otro lado, me adoptaron de la mejor manera y me brindé al máximo. Mañana me voy a poner todo de vuelta. Sigo insistiendo que todavía no caí. Me quedo con la sensación de que realmente tengo muchas ganas de poder seguir en esta casa. Gracias por todo", cerró Ponzio, quien se convirtió en el jugador más ganador de la institución.