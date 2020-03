Los futbolistas de Español: comen en merenderos o revientan la tarjeta

La realidad de los futbolistas de la categoría -Español juega en la Primera C-, no es siquiera parecida en lo económico a la del imaginario del futbolista: los sueldos son magros y esa burbuja que recubre a la elite no los ampara.

“Algunos de los chicos viven en Soldati. La están pasando mal. Uno, por ejemplo, vive con la familia y no tiene más plata, no nos pagan. Recurrió desesperado a sus compañeros y la realidad es que al no entrenar, no estamos en el barrio. Empezamos a hablar como podíamos ayudarnos y un grupo de simpatizantes tienen un merendero en el barrio y le lleva la comida”, resume uno de los miembros del plantel, que además de jugar profesionalmente se encarga de un negocio familiar, también parado por la cuarentena obligatoria.

“Hablamos entre todos y los que tienen tarjeta de crédito hacemos compras y repartimos, nos ayudamos entre todos. Mientras, los directivos ni siquiera levantan el teléfono”, resume el futbolista.

En tanto, en FFA se esperanzan con la posibilidad de que el cannon por los derechos de televisación -todas las categorías cobran una porción de lo que recibe AFA de los distintos contratos- sirva para saldar al menos una parte.

ADEMÁS:

La despedida de Centurión para su novia Melody Pasini

“Hablamos con las distintas empresas que pagan por las transmisiones y nos aseguraron que van a seguir pagando: los clubes han recibido el dinero, entendemos que en Español se utilizaron para otros gastos. O está mal administrado. Tenemos conversaciones con los directivos, no de ahora, sino desde hace unos meses. Están, junto a un grupo de personas, buscando la manera de juntar el dinero”, indica Dario Chechia, secretario general adjunto de Agremiados, consultado por Diario Popular.

Con el fútbol parado por la cuarentena, difícil es instrumentar una medida de fuerza para acompañar el reclamo de los futbolistas de Español. “Esto es día a día. Veremos qué pasa después del 13 de abril (cuando termine el aislamiento obligatorio)”, completa Chechia, que admite que otros clubes recién están terminando de saldar los haberes de febrero. “La situación es compleja, no es únicamente del fútbol”, admite.

“El plantel profesional de fútbol del Club Deportivo Español, solicita a los directivos de la institución y a los demás encargados de pagar sueldos de los jugadores, cuerpo médico y utilería, regularizar el cumplimiento de pago de mensualidad. A la fecha de hoy, lunes 30 de marzo de 2020, el Club Deportivo Español se encuentra atrasado en su responsabilidad de pago en SAC diciembre 2019 y sueldos de enero, febrero y marzo”, dice el comunicado que difundió el plantel en tiempos de cuarentena y nada de plata.

“Estos atrasos perjudican considerablemente a cada uno de nosotros y a nuestras familias, hasta el punto de tener que estar recibiendo la ayuda por parte de hinchas genuinos del club y asistiéndonos entre nosotros mismos para cubrir las necesidades básicas”, destaca otro párrafo, que deja al coronaviruscomo a una preocupación para gente con menos urgencias.