Embed Ver esta publicación en Instagram Te voy amar siempre mi amor Una publicación compartida de Ricardo Adrian Centurion10 (@adrianricardo1993) el 29 Mar, 2020 a las 8:53 PDT

Luego de este posteo, Centurión subió a sus historias de Instagram otra foto con Melody y un mensaje que erizó la piel de todos:

"Me voy a morir de tristeza. No es justo, por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody", decía en la foto.

La historia de instagram que subió Centurión

¿Qué le sucedió a Melody Pasini? Murió de un infarto mientras manejaba desde el domicilio de futbolista, en Puerto Madero, hacia su casa en Banfield. Ahora se investiga por qué Pasini violó el aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

Según explicó la propia hermana, Sol Pasini, Melody había sido trasplantada del corazón hace 13 años, padeció cáncer en el 2015 y tenía tres stent.