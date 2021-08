Los medios públicos televisarán la Liga Femenina de Fútbol

El acto contó con la presencia de los ministros de Deporte y Turismo, Matías Lammens, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros funcionarios.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, destacó la jornada diciendo que fue "un día memorable que quedará en la historia".

"Desde que asumimos, entendimos que debíamos ser la conducción de la igualdad y darle a la mujer el lugar que se merecía, que antes no se le daba. Comenzamos con lo edilicio, porque no había vestuario ni utilería. Clasificamos para un Mundial después de 12 años y en Francia 2019 hicimos el primer gol en una competencia como esa. Hoy en día tenemos selecciones juveniles femeninas que AFA antes no tenía. Y acompañamos con medidas de desarrollo a los clubes y así se profesionalizó", comentó el "Chiqui" Tapia.

La provincia de Buenos Aires aportará el Estadio Único de La Plata para el torneo, el cual tuvo como último campeón a San Lorenzo. "Desde la Provincia queremos aportar el estadio, ahora denominado Diego Armando Maradona. Esto demuestra que el fútbol no es patrimonio de los varones, sino que el fútbol es femenino", declaró el gobernador Kiciloff.

Macarena Sánchez, futbolista y titular del Instituto Nacional de Juventud hizo hincapié en que hay que "seguir peleando por construir un fútbol más igualitario".

Dentro de los invitados estuvieron Francisco "Pancho" Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública; Bernarda Llorente, presidenta de la agencia pública Télam; Jésica Tritten, gerenta general de Contenidos Públicos; Claudio Martínez, director ejecutivo de TV Pública; Daniel Dátola, director de DeporTV; y Rosaura Audi, subsecretaria de Medios Públicos.

También se hicieron presentes las capitanas de los 19 equipos de la Liga Femenina de Fútbol de AFA, el nuevo director técnico de la Selección Nacional Femenina, Germán Portanova, quien más temprano dio una conferencia de prensa; presidentes de clubes y dirigentes de la Liga Femenina, el futbolista Maximiliano Rodríguez y los exjugadores Pablo Aimar y Javier Mascherano.



En esta temporada, el torneo femenino de fútbol se llamará " Torneo YPF", petrolera que estará a cargo del patrocinio.