Los partidos de River y los planes de Gallardo para el mes de julio

La situación de cada uno de los partidos tiene particularidades por las lesiones de Scocco y Pratto, por las suspensiones de Borré y Casco, y por los jugadores que se suman recién el viernes que viene tras la Copa América, que son el propio Casco, Armani y Matías Suárez.

El primer paso será la Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza en San Luis, el martes 16 de julio. En ese partido la idea de Gallardo es poner gran parte del equipo que va a jugar contra Cruzeiro una semana después. Aunque dos de los habituales titulares no jugarían porque se suman al plantel recién el viernes 12 de julio: Suárez y Armani. Por eso, es posible que jueguen Lux y Borré (el colombiano igual no podría estar ante Cruzeiro por sanción).

Así podrían salir a la cancha Lux, Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Angileri; De la Cruz, Enzo Pérez, Palacios y Nacho Fernández; Alvarez y Borré.

De estos 11, si hay buenos funcionamientos, los retoques para la ida de los octavos serán en el arco, y hay que ver si juega Suárez o si lo hacen Scocco o Pratto, que empezaron a jugar con pelota esta semana y a hacer rutinas más exigentes. El tiempo y los entrenamientos dirán si el 24 de julio en el Monumental ante Cruzeiro algunos de estos nombres fuertes llega. Lo que está claro es que el pibe Alvarez tiene un lugar seguro.

ADEMÁS:

Superliga: cuándo y en qué estadio se jugará el Superclásico

Luego se viene el arranque en la Superliga, antes de la programación de la revancha del 30 julio en Brasil. Tal como se suponía, el debut en el torneo local será el sábado 27 contra el Bicho en la Paternal, y ese juego tendrá un equipo muy alternativo en todas sus líneas, con parte del once que jugó el último amistoso ante el América y con varios juveniles. Podrían repetir Armani, Martínez Quarta, Montiel y no muchos más, porque en las otras líneas hay alternativas y, sobre todo, chicos que piden pista, como Ferreira, Rolheisser y Beltrán. Es que no hay tiempo para otra cosa ya que el domingo 28 el plantel estará viajando a Belo Horizonte.

La revancha de la Copa y el plan va a depender del resultado de ida, pero hay más claridad porque ya van a poder jugar Casco y Borré tras haber cumplido la suspensión, además de tener a los lesionados y a los que llegaron más tarde con tiempo de trabajo.

Por lo pronto, se vienen días de mucha atención sobre el proceso de recuperación final de Scocco, que aún no tuvo práctica de fútbol luego de los desgarros continuos en el gemelo derecho. Pero hizo una gran pretemporada y él mismo dijo que su gran apuesta era estar disponible para la Libertadores.

Lo de Pratto, por su parte, es diferente, porque tuvo un periodo de reposo deportivo de 30 días y ahora empieza de nuevo con el tema del acondicionamiento físico y con pelota que el resto hizo en 20 días y él deberá hacer en una semana, si pretende llegar en estado.

Gallardo tendrá la decisión final luego de ver el tema Suárez, que apenas jugó 23 minutos en el certamen de la Copa América. Le tocó ingresar en tres oportunidades: sumó 11 minutos contra Colombia, 3 ante Paraguay y 9 frente a Chile. Pudo demostrar muy poco y eso lo va a sentir, pero al menos regresa entrenado y en actividad.