Juanfer Quintero: el pacto con Diego Milito y la posible vuelta a River

En una entrevista con el programa Desnúdate con Eva, el colombiano de 32 años volvió a referirse al acuerdo de palabra que hizo con el Príncipe: "Sí, fue un pacto, en ese momento. En diciembre, hablé con el presidente Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo que no me iba a ir River (rival directo), que tampoco me iban a negociar". Aunque dejó entrever que ya "venció": "Ya pasaron seis meses".

Más allá de que Quintero se comunicó con Gallardo y le hizo saber su deseo de volver al club con el que ganó la Copa Libertadores 2018 ante Boca, no es sencilla su vuelta porque el Millonario no pagará por su pase, por lo que primero deberá resolverse su salida de América de Cali.

Juanfer reveló que le deben más de dos millones de dólares en el conjunto de su país y especificó con detalles: "Tuve una situación particular en América, que no me pagaron durante seis meses, salvo algo básico y no lo que esperaba. Prácticamente llevo seis meses sin cobrar".

Por eso, la idea de la dirigencia de River es poder cerrar otros jugadores que el cuerpo técnico considera importantes para este proceso que busca renovar el plantel y Juanfer no aparece como una de las prioridades, pero de a poco comienza a tomar forma su vuelta.