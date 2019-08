ADEMÁS:

La Selección Nacional de Fútbol de Sordos pelea por viajar a Chile para poder jugar las eliminatorias clasificatorias al Mundial de Corea del Sur 2020. Los Toros, como se hacen llamar, salieron campeones en las eliminatorias de Brasil en 2016 y cuartos en la Copa del Mundo que, ese mismo año, se disputó en Italia. No tienen sponsors, no les pagan viáticos y no reciben ningún tipo de apoyo. Están agrupados en la Federación Argentina de Fútbol silencioso que tiene cuarenta años de existencia y que ampara a las asociaciones de todo el país, pero que no tiene el presupuesto suficiente.

Los jugadores de la Selección tienen familias, hay muchos que viven en el Interior y aún así viajan para tratar de entrenarse. Tomás Tercero, entrenador del equipo, sostiene en diálogo con POPULAR: "Viajan 20 horas para entrenar dos días y volver a viajar 20 horas. Es muy poco el tiempo que están juntos. Hay gente acá que hospedan a los jugadores que viven fuera de Buenos Aires. Es muy difícil".

La dificultad que tienen para entrenar se multiplica cuando se habla de viajar a una competencia en el exterior. Al respecto, Tercero agregó que "quien debería hacerse cargo es el Estado". El reclamo tiene un fundamento. En ocasiones anteriores esa ayuda tenía un origen. Por eso, contó: "En competencias anteriores se presupuestó desde el Ministerio de Deportes y la secretaría. El cuál hoy en día no existe. Estamos pidiendo reuniones en el CENARD".

Esta situación de los atletas se da en medio de un fuerte recorte que, en los últimos meses, se propuso desde la –ahora- Agencia de Deportes. Tercero explicó: "Hay una Confederación Argentina Deportiva de Sordos que recibe subsidios pero no alcanza ni un cuarto de lo que se necesita para un deportes para sordos". Más allá de esta situación, indicó: "Desde el Estado pareciera que se le ponen más obstáculos que ayudarlos a viajar a que descansen bien".

De cara al próximo torneo en Temuco, Chile, desde Los Toros llaman a colaborar en a través de diferentes medios que se pueden ver en @LosTorosOficial, en Twitter y en la página oficial de Los Toros (Podés entrar haciendo click acá)