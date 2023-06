Lucas Beltrán: "Estamos para lindas cosas, ojalá podamos coronar"

La referencia del cordobés fue para el duelo que River venía de ganarle a Fluminense, vital para seguir con vida en la Copa Libertadores. "Fue un momento clave para nosotros, sabíamos que teníamos que dar un salto de calidad y fue un envión anímico muy importante. Hay que seguir trabajando" admitió el delantero. Y expresó: "Con humildad, trabajo y compañerismo ojalá que se pueda coronar en estos meses que quedan".

Por otro lado, Beltrán destacó que "tenemos un gran equipo y un gran cuerpo técnico" y aseguró que "siendo positivos y yendo todos para adelante estamos para lograr lindas cosas". Además, se acordó de Julián Álvarez, y opinó que "quizás por tanto tiempo jugar juntos los dos copiamos cosas del otro". "Es un gran amigo, lo quiero mucho", cerró Beltrán, el goleador de River en el torneo con ocho goles.

La palabra de Elías Gómez

"Fue un lindo regalo la titularidad, no me lo esperaba; los equipos se dan antes del partido", confesó el ex Argentinos Juniors, que el viernes cumplió 29 años. "Yo trabajo en la semana y espero a que me toque, y trato de aprovechar los minutos que tenga", dijo.

Y en la misma línea, agregó: "No es fácil no jugar, pero se hace fácil porque hay un grupo espectacular y los entrenamientos son bárbaros. Uno trata de sumar un poquito más para tener el ritmo de los que vienen jugando, y que el día que me toque jugar poder sumar".

De cara a lo que viene, y haciendo alusión a las dudas que se habían generado por flojas actuaciones de River, sobre todo en Copa Libertadores, Gómez afirmó: "Nosotros pensamos en nosotros, yendo partido tras partido, apuntamos siempre al rival que nos toca en la fecha siguiente. El equipo está funcionando".

Y por último, se refirió a Salomón Rondón, quien convirtió el cuarto gol de River y volvió a marcar luego de 13 partidos. "Los goleadores son así, tienen rachas. Ojalá ahora que se le abrió el arco empiece a meterla, lo apoyamos siempre, es un tipo bárbaro y siempre apoya desde donde le toque", culminó.