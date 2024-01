Lucas Merolla: "No sé si la gente me quiere, pero quiero una revancha en Huracán"

"No sé si la gente me quiere hoy, pero sí quiero una revancha en Huracán. De todas maneras, solamente volvería a Huracán como prioridad. Si Huracán no me quiere, recién ahí buscaría alternativa", señaló Merolla en diálogo con la radio DSports.

Merolla, quien tiene 28 años y milita en Mazatlán de México, se está recuperando de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió en septiembre de 2023 jugando para el club mexicano, que terminó 10° sobre 18 equipos en el último campeonato local.

image.png

De todas maneras, Merolla aclaró que "no volvería con esta dirigencia por todo lo que me hicieron", refiriéndose a las culpas que se tiraron él y la dirigencia encabeza por David Garzón por su salida. "Nunca quise quedarme libre. Llegar a esto no es culpa mía, siempre quise renovar", aseguró en su momento el jugador.

De capitán, pasó a ser villano. Hasta le colgaron pasacalles con duros mensajes: "Merolla desagradecido", "Merolla traidor y pesetero", entre otros. Daniel Vega, el secretario deportivo de Huracán, reconoció que "en el caso Merolla entendí que hubo una falta de comunicación muy grande".

El central emigró en el peor momento del Globo, cuando asediaba el peligro de descender y se produjo la salida de Sebastián Battaglia y el arribo de Diego Martínez. El tiempo pasó y Huracán logró enderezar el rumbo, mientras que Merolla, en tierra azteca, sufrió una rotura de ligamentos en septiembre pasado y ahora atraviesa su recuperación.