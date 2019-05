El goleador de River del semestre, con 9 tantos en los 23 partidos que jugó, habló sobre la final que se viene la semana próxima ante Atlético Paranaense y fue claro al decir que juega para el equipo favorito de la serie

Lucas Pratto no mide mucho las palabras cuando habla. Ya lo dijo cuándo lo trajeron en medio de una fuerte polémica por los costos y avisó que iba a ganar la Libertadores. Ahora ante la consulta sobre esta nueva final no se puso cuidadoso y dijo: “Las probabilidades siempre son 50 y 50 en una final, ahora no pesa el gol de visitante y puede haber alargue y penales así que es diferente a lo qué pasó en la Copa de la Liga, para mí con River siempre somos favoritos porque yo quiero ganar otra Copa con River y pienso así”.