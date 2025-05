Dura denuncia contra "Alfa" de Gran Hermano: "Soltá, viejo cornudo"

Diferentes textos que publicó en su cuenta oficial de X -ex Twitter-, la periodista lo denunció por maltratos, dando a conocer detalles íntimos de la relación y de vida sexual del mediático.

“@alfa_walter_gh te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés hostigarme de la nada y bardear a mi familia” comienza el texto de la joven periodista, que arremetió duro en la segunda frase “no eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba la p... y después te quejás de que te gorrié y te cambié por un morocho cumbiero que sí se le para, SOLTÁ VIEJO CORNUDO y dejame ser feliz que a vos no te debo nada”.

image.png

Para terminar el primer posteo, la joven de 22 años escribió “Vivis en un dos ambientes prestado y te haces el millo para que tus amiguitos chetos te den un lugar en la mesa porque hasta tu propia familia te hace a un lado por forro y por gagá” detallando la -supuesta- situación financiera y sobre su mala relación con su hija.

Delfina Wagner justificó su decisión de serle infiel al veterano exparticipante de Gran Hermano como una “venganza”, ya que "Alfa" también le había confesado algún desliz sexual con otras mujeres.

“Y si digo que lo hice corneta es porque el tipo se cansó de gorrearme con cada puta que quiso, acá les dejé el nombre de una de ellas que no me va a dejar mentir, ella misma vino a contármelo y él me lo reconoció. A esta mina le decía que estaba conmigo por un acuerdo mediático y a mí, que ella era su manager. Mirá si no te voy a gorrear después de eso" explicó la influencer.

image.png

“Encima todo el mundo piensa que yo estaba con él por plata porque flashean que tiene guita porque maneja un Mercedes cuando el tipo me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa y por poco me pedía para las expensas del 2 ambientes prestado/alquilado en el que todavía vive” escribió la joven, que tiene agendado a "Alfa" como "Sufre cheto".

Para finalizar, Wagner posteó de forma terminante "Che viejo acosador, hace dos años que nos separamos, dejá de molestarme por teléfono y superá de una vez el hecho de que te hice corneta, esta vez no te la vas a llevar de arriba, déjame a mí, a mi familia y a mi trabajo en paz, dejá de acosarme porque en persona te cagás todo, y prepárate porque lo que decís por mensaje lo vas a tener que repetir en la cara, y sin ninguna violencia, vas a pasar la vergüenza de tu vida. Saludos don Corneta." y acompañó el texto con una captura de mantalla en donde se pueden ver la cantidad de mensajes y llamados del mediático "Alfa".

image.png

Delfina Wagner y Walter "Alfa" Santiago tuvieron un romance durante el 2023, después de que él saliera de la casa de Gran Hermano, por votación de la gente. Su vínculo tomó mucha relevancia debido a la gran diferencia de edad, él 61 años y ella 20 recién cumplidos.