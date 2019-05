Nacho Fernández habló de su posible dupla con Messi en la Copa América

“No me imaginaba el llamado, me sorprendió al enterarme por los medios esta vez y creo que se produce porque estoy en mi mejor momento físico, y eso ayuda mucho en el rendimiento del juego. Además, ayuda jugar en un equipo como River con grandes jugadores”, dijo ante una consulta de POPULAR.

Además no le escapó al tema Messi, y dijo: ”Me encantaría, ¿a quién no le gustaría ser el socio de Messi? Pero creo que la Selección tiene muchísimos grandes jugadores de muy buen pie que pueden ser también socios de Messi”. Al tiempo que agregó: “Estoy orgulloso de estar entre los 36, me pone muy contento. Después, si no toca estar entre los 23, hay que apoyar desde afuera porque es la Selección Argentina y creo que todos tenemos que apoyar”.

ADEMÁS:

Luego, ya metido en los temas de River y la final que van a jugar la semana que viene, Nacho dijo: “Estamos enfocados en la final, que va a ser muy dura y lo sabemos. Ya quedó atrás lo de martes ante Atlético Tucumán que nos dejó un sabor amargo, porque hicimos todo para pasar y se jugó un gran partido, pero ellos nos hicieron un gol y pasaron. Es así la regla del juego”.

Y sobre Atlético Paranaense opinó: “Aún no analizamos el rival. Seguro el entrenador planeará la mejor estrategia. Sabemos que juega bien y que le gusta atacar. Va a ser una linda final y ojalá podamos lograr el objetivo”.