Lucas Pusineri apuesta por un Rojo misterioso

No mostró sus cartas Pusineri, al contrario, intentó confundir. Sabe bien que en esta apretada llave que sostendrá ante el Decano el mínimo detalle influye y por eso el ensayo con equipos mezclados. En defensa no puede ocultar mucho porque la lesión de Ezequiel Muñoz (quien se perderá al menos cinco encuentros por un esguince de rodilla) le reveló las cartas. El Rojo irá con Sebastián Sosa en el arco y la línea de cuatro conformada por Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez. Esa fue la zaga titular en el ensayo pero después confundió. En el medio paró a Lucas Romero (fija) y Lucas González quien pelea el puesto con el Tucu Hernández, Brian Martínez fue por derecha y Jonathan Menéndez por izquierda pero se especula que Alan Velasco tendrá un lugar por las bandas más allá de todo. En tanto que Federico Martínez y Nicolás Messiniti estuvieron en ofensiva. El DT terminará de delinear todo y hablará hoy en conferencia de prensa pero seguramente no confirmará el equipo hasta momentos antes de jugar.

ADEMÁS:

Aún no comenzó a competir pero alguien debería pensar en el futuro de Lucas Pusineri porque su contrato termina en diciembre y la pandemia lo dejó con poco tiempo de trabajo y muchos resultados por conseguir. El que podía aportar algo de claridad respecto al tema era Jorge Burruchaga y consultado en los micrófonos de "Independiente de América" el manager del club la colgó en la tribuna "Lógicamente que sabemos que su contrato termina el 31 de diciembre pero estamos pensando en el hoy. El fútbol es dinámico y la vida deportiva y laboral sufrió un gran parate y hoy estamos todos enfocados en la Sudamericana y el torneo; veremos más adelante. No voy a ser un mentiroso de decir que se queda o sigue porque no es momento. Es momento de trabajar juntos empezar a competir y después veremos".