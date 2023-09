Luis Suárez apuntó contra Bielsa por no convocarlo a la Selección uruguaya

“A mí no me llamó ni se comunicó conmigo. No solamente el entrenador, sino que nadie de la selección”, disparó el Pistolero en una entrevista con ESPN Brasil. Pero el delantero de Gremio no es el único nombre fuerte ausente: Bielsa tampoco citó a Edinson Cavani, Fernando Muslera, Martín Cáceres y Diego Godín -recientemente retirado-.

marcelo-bielsa-uruguay_w862 (1).webp Marcelo Bielsa le dio inicio a la renovación de la Selección uruguaya.

“Yo pongo el caso mío, el de Edi, el de Nando, el del Pelado y el de Diego, que somos los ‘históricos’. Diego se retiró hace poco del fútbol, pero creo que por respeto por ser el capitán de los últimos diez años, capaz que algún consejo se le podría haber preguntado y no”, añadió Suárez.

Y cerró, en diálogo con Diego Lugano, emblemático ex futbolista uruguayo devenido en panelista de ESPN: “No nos podemos retirar de la selección, como nos enseñaron ustedes. Yo estoy tranquilo porque sigo demostrando el nivel y aportando”.

Pero esto no es todo. Porque en su última presentación con Gremio, Suárez convirtió un gol ante Cuiabá y en el festejo se señaló el apellido en su camiseta. Más tarde, publicó una historia de Instagram en la que a esa imagen le sumó un mensaje: "Suárez 9, respeto".

UM7XTH564RGKFLVSSUH7JHUOB4.webp

Bielsa se refirió a la polémica con Suárez y las demás ausencias

“No he hablado con ellos, tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo. A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables”, afirmó el Loco.

Y agregó: “Los antecedentes de Cavani y Suárez son inmensos. Sus actualidades las observo”. Uruguay enfrentará a Chile y Ecuador en esta primera doble fecha de Eliminatorias, donde. a falta de los goleadores, el centrodelantero sería Darwin Núñez.

Darwin Núñez y su pedido a Luis Suárez

"Hablé con Suárez y le dije que quería jugar con la '9'. Que iba a tratar de hacer lo mejor posible como lo hizo él jugando con la Selección. Lo admiro mucho a Suárez y la verdad que para mí fue una pieza muy importante en la Selección en el Mundial porque me ayudó mucho", confesó el delantero del Liverpool.

¿Qué le respondió el Pistolero? "Dijo que estuviera tranquilo, viste que es bastante jodón, me decía 'quiero que la agarres y la representes bien'. Le pedí con todo el respeto y me dijo que sí, si le toca volver obviamente que la 9 es de él", aseguró el oriundo de Artigas.

3480260-70952368-2560-1440.jpg

Núñez no esquivó la polémica y se refirió a las ausencias de Suárez, Cavani, Muslera, Cáceres y el retirado Godín. "Siempre digo que hay bastantes jóvenes, Marcelo (Bielsa) está apuntando a los más jóvenes y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Representar a la Selección Uruguaya como la representaron los anteriores jugadores y tratar de darle una alegría a toda la gente de Uruguay que nos apoya y de hacer lo mejor para llegar al Mundial", dijo.