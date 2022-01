Luis Vázquez: "Se lo dedico a toda la gente que nos apoya"

"Fue un partido muy duro, creo que tuvimos la intensidad nosotros todo el partido y al final lo supimos aguantar. Por suerte llegamos al gol. Estoy muy contento, se lo dedico a toda la gente que siempre nos apoya y a mi familia", analizó el delantero.

En relación al triunfo de los tres encuentros del verano, el jugador resaltó: "Era nuestro objetivo demostrar lo que trabajamos en la pretemporada. Creo que los chicos tenían muchas ganas de jugar y eso se vio en cada uno de los partidos. Estoy muy contento por haber sumado tres victorias".



Con respecto a la "pelea" por ganarse la titularidad de su puesto, Vázquez comentó: "Yo trabajo día día para eso, para mejorar, sumar experiencia de los mas grandes. Así que si me toca seguir trabajando lo voy a hacer. Cuando me toque defender la camisera lo haré como en cada partido".



El futbolista también contó como sintió la definición del gol: "Justo vi que pasaba y traté de darle como pude. Muy contento de haber podido convertir".

Quien también habló tras el triunfo fue Eduardo Salvio: "Cada día me siento mejor, en general venimos haciendo una buena temporada desde el día uno. Estos partidos nos sirven para lo que viene que es el torneo local y la Libertadores. En lo personal me vengo sintiendo muy bien", expresó.



Al ser consultado por su futuro dentro de Boca, respondió: "Eso no sabría como contestarlo porque todavía no está cerrado. El club sabrá cuando me ofrecerá o no la renovación. De mi parte seguiré entrenando y preparándome. Lo único que pienso es en jugar y en disfrutar mis días en Boca".



Luego fue el turno de Marcos Rojo, quien destacó la importancia de haber ganado el cruce ante San Lorenzo: "Es un clásico, los dos queríamos ganar. Hicimos un gran torneo, nosotros salimos a buscar el partido como lo habíamos planeado y por suerte lo pudimos ganar".



"Había que sumar minutos y sacarse la carga de la pretemporada que fue dura. Creo que sirvió e hicimos un gran torneo", concluyó.



Nicolás Orsini también se mostró muy contento por el triunfo y analizó: "Por ahí no tuvimos tanto la pelota en la segunda parte y San Lorenzo salió a buscar el resultado. Tocó defender y lo hicimos bien".



En cuanto al gran ambiente que hubo en el estadio de Estudiantes La Plata, el jugador señaló: "Son clásicos. Con esta camiseta hay que jugar todos los partidos a muerte y hay que ganar. Lo vivimos de esa manera. Son partidos que para los hinchas son un clásico y nosotros queremos ganar todo".



"Estamos en una etapa de preparación todavía. Hay que seguir trabajando para llegar de la mejor manera al campeonato y después alcanzar el máximo objetivo que es ganar la Copa Libertadores", finalizó.



Diego González se sumó a las declaraciones y comentó: "Contento por la organización de este torneo de verano, con grandes equipos, muy competitivos. Es una buena medida para mostrar como venimos trabajando y en donde está parado el equipo.



"Hay que seguir por este camino, tratar de agarrar rápidamente las cosas que pretende Battaglia como todo su cuerpo técnico. Esto es trabajo día a día".



Por último habló el entrenador Sebastián Battaglia: "El balance del torneo es positivo. Sabemos que es preparación para lo que viene y apuntamos a que todos los futbolistas puedan tener el mayor ritmo posible".



"Futbolísticamente sabemos que tenemos que seguir mejorando pero estas cosas dan confianza. Ganar siempre es bueno y trae tranquilidad. Tenemos que seguir preparándonos para lo que se viene", concluyó el DT de Boca.