Manchester City goleó al Real Madrid y es el otro finalista de la Champions

Finalista de punta a punta. Manchester City rompió todo. Redujo a cenizas al equipo que desfila en la Champions. Show de fútbol del equipo de Pep Guardiola, que en la ida se llevó un premio mayor al que mereció, pero que en su casa y ante un marco impresionante, le pegó un baile para el recuerdo.

El primer tiempo fue un monólogo de los Citizens, que manejaron la pelota llevándola de lado a lado, y no se la dejaron tocar al Merengue. El local avisó con un remate que se fue por al lado del palo en el comienzo, un tiro libre de De Bruyne, y un cabezazo de Haaland que tapó Courtois. Luego de esos avisos, llegó el primero.

A los 23', asistencia de lujo de De Bruyne para Bernardo Silva, que definió al primer palo y puso el 1-0. Quince minutos después, Grealish habilitó a Gundogan, que estrelló un remate contra un rival, pero el rebote lo capturó Bernardo de cabeza, para firmar su doblete.

Real Madrid respondió con un tiro de Kroos en el travesaño, pero nada más que eso. Salió al complemento con otra cara, al menos desde la postura, pero el correr de los minutos volvió a poner a Manchester City como dueño del encuentro. Y a los 30', sentenció la historia con un gol en contra de Militao.

Embed

En tiempo cumplido, Julián Álvarez le puso la frutilla al postre. Ingresado minutos antes, la Araña logró lo que Haaland no pudo en 80' y con cuatro intentos: se filtró en el área, recibió un lindo pase filtrado y se la cruzó a Courtois.

Un desconocido Real Madrid, totalmente superado por un rival superlativo. Mérito de Manchester City, que lo pasó arriba desde el minuto cero, con un gran planteo táctico de Pep Guardiola y una mejor ejecución de los futbolistas. La final será el 10 de junio, en Estambul, Turquía -aunque podría mudarse a Lisboa, Portugal-, ante el Inter de Milán.

Será la segunda final de UEFA Champions League para Manchester City, que buscará sacarse la espina. La primera fue en la temporada 2020/21, cuando cayó 1-0 con Chelsea. Los Citizens son los máximos candidatos pero tendrán que revalidarlo en la cancha para conquistar el gran anhelo.

Habrá duelo de argentinos en el match decisivo: Julián Álvarez y Máximo Perrone por el lado de los ingleses; Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Valentín Carboni por el lado de Inter. Aunque las presencias de Perrone y Carboni no están confirmadas, ya que ambos están con la Selección Argentina sub 20: la final del Mundial es el 11 de junio, por lo que si la Albiceleste llega, no estarán disponibles para Guardiola e Inzaghi, respectivamente.