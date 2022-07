Marcelo Gallardo: "No hay crisis acá, no la van a encontrar"

"Estamos en un momento en el cual después de muchos años, de situaciones en armados de plantel y conformidad de equipo con el mejor rendimiento posible no hemos podido cumplir los objetivos de este semestre. Lejos estamos de creer que por no conseguir los objetivos se comience a armar falsos comentarios con cuestiones que tiene que ver con lo extra futbolístico. No hay crisis acá, no la van a encontrar", sentenció el Muñeco.

Sobre su futuro en el conjunto Millonario, Gallardo dijo: "Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo que ir. A los hinchas de River les digo, no a los que buscan mover una estructura con falsas palabras. Si no peleamos el campeonato, dejaré la mejor estructura posible para tener algo sólido a la hora de arrancar de nuevo".

En esa línea, insistió tajante: "Mi permanencia se construyó a partir de muchísimos años y no depende de un resultado. Es algo mucho más sólido que eso. El hincha quiere ganar y ha sentido cierta desilusión, pero no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente".

p_XaZiHDbwCPkRLQ.mp4

Sobre los errores arbitrales, el Muñeco fue muy duro: "Algunas cosas que son puntuales que me sorprenden. Así como hay cámaras para tomar si uno está enojado, se ríe, si hace una mueca. Hoy los árbitros tienen la chance de mirar lo que quieran, deberían errar menos".

"Tienen los fundamentos, hay que bajar los errores. Hubo muchos errores que le pasaron a otros equipos. Lo único que le pido a los árbitros, que se capacitaron mucho y sigue errando, pero no con River en general", fustigó.

G9y0t7tPxMCmgrdF.mp4

Por último, el DT de River se refirió a los refuerzos y al mercado de pases: "Hace seis meses teníamos la clara posibilidad de ocupar algunos jugadores que se sabía que no iban a estar. Ya estábamos trabajando con las posibilidades. Lo de Aliendro fue otra gran incorporación que pudimos traer, es un muy buen futbolista a nuestra institución".

"Lo de Pablo Solari, joven y con mucha proyección. Borja siempre estuvo en el radar ya desde antes y pudimos concretarlo. Se hizo un gran esfuerzo. Mientras el mercado en Europa siga estando abierto, siempre vamos a estar a la expectativa", declaró.