Marco Ruben: "Tenemos que imponer nuestro juego"

"Tengo números favorables, pero lo tomo de una forma especial, muy comprometido porque me gusta ganar este tipo de partidos. Tenemos que imponer nuestro juego y nuestra personalidad. Me tocó perder sólo dos clásicos y no tengo ganas de volver a vivir esa situación", manifestó Ruben.

Además, el goleador señaló: "Intento centrarme en la concentración, el entrenamiento, la mentalidad y ser positivo, después cuando llega el momento intento dejar todo dentro de la cancha".

"Sé que la gente espera mucho de mí y eso me ayuda. Estamos muy ilusionados, con ganas de jugar un buen clásico y de ganarlo para seguir sumando victorias para el club", agregó.

En Newell's, por su parte, Sanguinetti tiene prácticamente confirmada la alineación que saltará a la cancha el domingo a las 14:00, con el regreso de Pablo Pérez en lugar del juvenil Juan Sforza.

Los elegidos por el "Archu" serían Ramiro Macagno, Armando Méndez, Willer Ditta, Cristian Lema, Martín Luciano, Julián Fernández, Pablo Pérez, Nicolás Castro, Francisco González, Juan García y Juan Garro.