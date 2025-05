Mariano Herrón: de "estoy para ayudar" a "los encontré bien" a los jugadores

"Venía medio cargado en la semana Miguel (Merentiel), tuvimos la duda si ponerlo o no, porque se vienen 8vos de final, estaba haciendo un esfuerzo grande, quisimos prevenir cualquier situación", explicó Herrón tras un cambio que no complació a los hinchas dado que el ex Defensa fue de lo mejor y Janson no venía jugando...

Igualmente, el DT no se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo y fue autocrítico con sus decisiones. "En el primer tiempo erro yo en el planteo o en la distribución de jugadores. Después corregimos y encontramos mejor fluidez en la circulación de la pelota", sentenció.

Y habló sobre Velasco, el refuerzo más caro del Xeneize en el último mercado de pases: "Lo vi bastante bien. Hacía mucho que no jugaba desde el arranque. No es fácil y alternó cosas muy buenas a mi manera de ver. Después lo sacamos por cansancio pero ojalá que lo podamos recuperar rápido porque es un jugador que no tengo dudas que se va a acomodar y nos va a alegrar a todos".

También se refirió al gol en contra de David Sosa que fue anulado por una mano previa de Tomás Belmonte y recordó la polémica de octubre del 2024 en la misma cancha con el tanto de Nehuén Paz: "Es raro. Me acuerdo de ese gol del año pasado. La realidad es que no la pude ver bien, pero me dicen que antes del cabezazo hay un empujón a Velasco. Hay diferentes criterios para las mismas jugadas".

Por otro lado, Herrón apuntó sobre cómo vio a los jugadores: "Los encontré bien a los muchachos, es gente de mucha experiencia que vivió este tipo de situaciones. El fútbol no permite quedarse pensando en lo que pasó. Necesitábamos rápidamente enfocarnos en este partido. Por momentos creo que pudimos, en otros no".

Por último fue consultado acerca de los plazos, ya que Boca todavía no tiene a un entrenador definido y existe la posibilidad de que su interinato se extienda, al menos, hasta el final de los playoffs. "Es día a día y hay que ver que pasa. Yo estoy para ayudar". Y agregó, sobre la chance de ser campeón y quedarse en el cargo: "Si me toca estar a mi hasta el final y logro el objetivo, feliz de la vida. Vamos día a día y después veremos".

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol se encuentran buscando al reemplazante de Fernando Gago. Los principales candidatos a día de hoy son Gabriel Milito y Gustavo Quinteros, aunque aún no hubo avances serios por ninguno de los dos técnicos.