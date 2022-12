Martínez, el héroe argentino: "Lo hago por 45 millones"

"Escuchá la gente... lo hago por 45 millones, el país nunca pasa un buen momento con el tema económico y eso, y darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento", manifestó el guardameta, que contuvo los dos primeros disparos de la tanda.

"Me llegan dos veces en el final, no sé qué cobra el árbitro, dio diez minutos, quería que nos empaten. El peor árbitro de la copa, lejos. Los muchachos estaban cansados, no los pude ayudar en los 90 pero los tenía que ayudar ahí. Atajé dos y podía haber atajado más", analizó el marplatense.

Por otro lado, dijo que Argentina está en la semifinal porque "tenemos huevos, porque tenemos pasión, corazón y lo hacemos por 45 millones".

Por su parte, Rodrigo De Paul, quien estuvo en duda hasta último momento, se expresó acerca de lo que vivió en los últimos días y contó "Pocos saben del esfuerzo que hice estos tres días para poder estar hoy".

En ese sentido, expresó que le "jodió mucho que esa información se filtrara porque lo queríamos manejar de una manera muy cauta. Algunos me daban afuera del Mundial, decían que estaba desgarrado y uno tiene que cargar con la bronca".

"Hice un trabajo muy grande y le agradezco al técnico que me dejó decidir, fue consensuado que juegue. Yo sabía que una vez que estaba ahí no podía salir a los diez minutos y tenía una presión muy grande", cerró.

Lautaro Martínez, quien convirtió el último tiro de Argentina, aseguró que estaba "tranquilo" a pesar de no haber anotado en la Copa del Mundo: "Me tocó un penal decisivo como el de la Copa América. Creo que en esa caminata al punto del penal estaba muy tranquilo porque confío en mi trabajo, en lo que hago. Trabajo para esto, para mejorar día a día y para ayudar a mis compañeros".

"Pensé en mi hija, que llegó en pandemia y me ha cambiado la vida. Por eso hoy disfruto del fútbol, no escucho, yo estoy con la cabeza agacha, trabajo y trabajo. Hice mucho mérito para estar acá", tiró luego de las críticas.

Otra de las voces fue la de Nicolás Otamendi, quien afirmó que la victoria fue "mérito" del grupo luego de que Argentina clasificara a semifinales de Qatar 2022 al derrotar por penales 4 a 3 a Países Bajos.

"Es mérito del grupo, estamos preparados para este tipo de competición. Sabíamos que iba a ser complicado y vamos paso a paso, tratamos de dar el máximo", destacó el zaguero de 34 años.

Por último y consultado sobre la semifinal que se jugará el próximo martes 13 de diciembre con Croacia, manifestó que la Selección "está preparada".