Mastantuono reveló los consejos que Gallardo le dio para patear tiros libres

"Me cuenta cómo pateaba él, pero me dice que yo pateo distinto. Me ayudó un montón: él buscaba mucho los palos y veía si se movía el arquero. Yo trato de que la pelota vaya siempre fuerte para que no se vuele con el viento, algo que justamente había. Por suerte me salió bien", confesó el oriundo de Azul en una entrevista con ESPN.

A raíz de sus declaraciones, en las redes sociales comenzaron a reflotarse sus anteriores golazos de tiro libre durante su etapa en Inferiores. Además, volvió a circular un video oficial subido por el club de Núñez el 4 de octubre de 2024, en el que se lo veía al Muñeco en plena charla con Mastantuono sobre su pegada y el efecto que debía darle a la pelota.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2-1 (el otro gol lo convirtió Sebastián Driussi), el entrenador del Millonario lo elogió al juvenil de River y admitió que le recordó a uno de Juan Fernando Quintero a principios de 2019, que fue nominado al Premio Puskás de la FIFA. "Tremendo golazo. Como -creo- el de Juanfer a Racing, que también fue un golazo descomunal. Inatajable. Una perla", expresó.

Curiosamente, dos de los tres últimos goles de tiro libre que había metido el Millonario en Superclásicos habían sido de Gallardo: el del Clausura 2009, en La Bombonera, y en el Apertura del mismo año, en el Monumental. En el medio, Leonardo Ponzio anotó el 1-0 parcial de aquel 2-2 del Torneo Inicial 2012, hasta que Mastantuono siguió el linaje este fin de semana al vencer a la barrera y Agustín Marchesín en el arco de la tribuna Sívori.