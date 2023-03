Mateo Retegui: "Estoy feliz por representar a Italia"

"Estoy feliz por representar a Italia, por estar acá. De todas maneras no puedo sentirme contento porque perdimos un partido muy importante, me hubiera gustado debutar con una victoria más allá de que pude anotar un gol", dijo el atacante de Tigre, de 23 años, por la cadena Sky.

En cuanto a su primer grito con la camiseta italiana, Retegui recibió y definió cruzado dentro del área, un sello al que tiene acostumbrado al fútbol argentino cada fin de semana.

b6uaeMtgm9hBh6SE.mp4

"Mancini me pidió que jugara tranquilo, que atacara los espacios y que me divirtiera. Para mí y mi familia es un orgullo vestir esta camiseta. Mis compañeros me integraron mostrándome mucho cariño y ahora me gustaría ganar el próximo partido", comentó el delantero.

El próximo partido de Retegui con Italia será el domingo, ante Malta, en condición de visitante, en la continuidad del Grupo C de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024.

El atacante es el actual goleador del fútbol argentino, con seis tantos en ocho fechas, y tuvo un gran crecimiento en el último año en Tigre.