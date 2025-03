Mbappé: "Mi objetivo es ganar otro Mundial, en lo demás no pienso demasiado"

En dialogo con Le Parisien, el delantero de Real Madrid negó pensar en renunciar definitivamente a su seleccionado nacional y reafirmó que piensa únicamente en la cita mundialista: “Sólo intento mirar hacia el Mundial de 2026, que es lo que quiero ganar. Siempre he dicho que mi objetivo era ganar otro Mundial, y en el resto no pienso demasiado. Todas mis preocupaciones y expectativas se centran en 2026 y en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México”.

Por otro lado, Mbappé dejó su postura sobre la salida de Didier Deschamps, quien condujo el exitoso ciclo donde se obtuvo el Mundial de Rusia 2018: "No me confesó nada. Es una decisión personal, depende de él. Cuando tomo decisiones así, no me gusta tomarme confianzas con la gente, así que agradezco que ellos tampoco lo hagan".

Al hablar del supuesto feudo entre ambos, el oriundo de Bondy reconoció que hubo diferencias entre ambos pero primó la relación de casi una década entre ambos: "Si hubiera habido una ruptura, nunca habría aceptado sus llamadas. Todo el mundo me conoce. Si hay una ruptura con alguien, no me mantengo en contacto, no puedo fingir. Eso no significa que en una relación nunca haya desacuerdos".

"Fue mi único entrenador en la selección francesa, y me dio mi primera convocatoria. Hemos tenido éxitos juntos y nuestra relación no puede acabar en el cesto de la basura por dos o tres desavenencias que, por otra parte, no son nada graves", aseguró el delantero.

Rápidamente apareció el nombre de Zinedine Zidane como posible sucesor y Mbappé no dudó en mostrar su entusiasmo ante la posición de ser dirigido por el ganador del Balón de Oro en 1998 tras obtener el Mundial de Francia ese mismo año: “No sé quién le sucederá. Sé de quién quieres que hable, pero no hablaré de él porque ese no es mi papel. Hay un presidente de la Federación, y él es quien va a tomar esa decisión".

"Todo el mundo habla de Zidane, así que no vamos a fingir que vivimos en una cueva y no sabemos lo que está pasando, pero no me corresponde a mí hablar de ello. ¡Es Zinedine Zidane! Pero como ya he dicho, es Philippe Diallo (presidente de la Federación) quien decidirá. Veremos qué criterios utiliza y qué decisiones toma", respondió el goleador del Mundial de Qatar 2022.