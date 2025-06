River quiere a Maximiliano Salas y Racing le respondió inmediatamente

La Academia respondió rápido que no tiene intenciones de vender a Salas, y mucho menos a un competidor directo, tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores. Diego Milito siempre fue tajante respecto a no reforzar a otros equipos del fútbol local, pero en Núñez creen que pueden convencer al jugador para que ejerza presión.

La cláusula de rescisión de Salas en Racing es de 8.000.000 de dólares. El monto le resulta alto a la dirigencia de River pero no descartan la opción de poner un poco menos de dinero e incluir otros jugadores en una posible operación. Los nombres y los puestos no salieron a la luz, de hecho aún no hubo oferta formal del Millonario.

El acuerdo tácito entre clubes argentinos habla de que no se ejecutan cláusulas de rescisión, algo que, aseguran, Jorge Brito quiere mantener para no romper relaciones con Racing. Sin embargo, intentarán llegar a un acuerdo que deje satisfechas a ambas partes.

Como son las primeras charlas en Núñez y ni hubo oferta formal, está descartada la posibilidad de poder sumar al jugador para el Mundial de Clubes. La idea es, si pueden cerrar su llegada, sumarlo para la fase final de la Copa Libertadores, certamen en el que tanto River como Racing se encuentran en octavos de final.

Salas llegó a Racing en enero de 2024 a préstamo procedente de Palestino de Chile, donde había sido dirigido por Gustavo Costas. La Academia no dudó en ejecutar la opción de compra de 1.500.000 de dólares tras un año brillante que incluyó la consagración en la Copa Sudamericana, en la que fue una de las grandes figuras del equipo.