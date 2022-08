Menotti: "Cuando Tapia me dijo de Scaloni, fui asustado a la reunión"

reunion-scaloni-menotti-tapia-aimar.jpg

La única experiencia de Scaloni con un plantel mayor había sido como asistente de Jorge Sampaoli en la propia Selección. "Como digo esto, también te aseguro que no me gustó cuando le ofrecieron un contrato de sólo cinco meses, pero después entendí que había tiempo", continuó El Flaco, quien confirmó: "El mérito de la elección de Scaloni es de Tapia, no mío".

Luego, Menotti también dijo en este diálogo con Radio Villa Trinidad: "En la primera reunión que tuve con Tapia, donde todavía no teníamos entrenador, hubo unos palabras que me hicieron pensar que estábamos por buen camino. Me dijo 'hay que recuperar a la gente con la Selección'. Esa frase me llevó a comer con el actual cuerpo técnico de la Selección y escuché lo mismo. Ahí me di cuenta que estábamos por buen camino".

menotti-messi-tapia.jpg

Por otro lado, elogió a Messi: "Aunque él quiera jugar mal, no puede. Es lo único que no puede hacer Messi: jugar mal. Siempre espero lo mejor de él". Y concluyó con una breve opinión sobre la Albiceleste: "En esta Selección está garantizado el compromiso por su juego".