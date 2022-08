¿Qué pasó? Neymar ignoró a Mbappé cuando éste, que regresó en este encuentro, le pidió a los 43 minutos del primer tiempo patear un penal, luego de haber errado uno a los 23. Quería sacarse la espina, pero el brasilero no le dio bola. Luego, lo cambió por gol y lo festejó con la lengua fuera, algo que también generó dudas, si no era una burla para su compañero.

La bronca de Neymar con Mbappé sería por unos beneficios que exigió el francés para continuar en el club y que puertas adentro habría dicho que él no ayuda al objetivo del club de ganar la Champions (en la última temporada el ex Barcelona tuvo varias lesiones y se mostró mucho de joda en las redes sociales). Dos minutos después del 2-0 de Ney de penal, el francés se fastidió con Messi por no dársela en una jugada.

Es difícil pensar que si Messi hubiera sido el que falló un penal y le pidiera patear el segundo para tener su revancha, el brasilero lo habría también ignorado... Seguramente le hubiera dado la pelota y aliento enseguida. De hecho, Neymar también luego le dio me gusta a varias publicaciones que elogiaban su partido y criticaban el de Mbappé...

“Para este partido se respetó el orden en el terreno. Era Kylian el uno, Ney en el segundo. Era lógico que Neymar pateara el segundo tras el penal fallado. Se han respetado las cosas", dijo Galtier sobre lo sucedido. “El deseo es dejar bien en claro el orden de cobro en los penales y que las polémicas no se trasladen a las redes o se hagan públicas”, aseguró el objetivo de la inminente reunión el medio de Francia.