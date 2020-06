“Me parece que se equivocó. Igual, lo respeto. El presidente de la AFA (Claudio Tapia) está pensando el proyecto, si Gallardo tiene el suyo, yo me atrevo a acompañarlo y a discutirlo”, manifestó Menotti en declaraciones radiales.

Y añadió: “Ahora, yo no puedo discutir con los médicos o con leyes establecidas por el presidente de la Nación. Es complejo, no correspondería a los entrenadores”.

En la misma línea, el “Flaco” continuó: “No tengo opinión porque no soy médico, no soy infectólogo, no pertenezco al Ministerio de Salud. Esta decisión la tiene que tomar el presidente de AFA, con un comité ejecutivo donde está (Rodolfo) D Onofrio, el presidente de Racing (Víctor Blanco), con el asesoramiento de los médicos de la Asociación”.

“No es tan sencillo. Dicen: Queremos entrenar , ¿qué entrenamiento? El secreto del fútbol son los ensayos”, agregó.

En ese sentido, expresó: “¿Qué es entrenar en el fútbol? Correr de a dos, hacer abdominales, eso lo pueden hacer. Lo que no se puede es ensayar”.

“Lo tienen que definir los infectólogos y científicos, es un tema de salud. Si queremos tener un protocolo, tenemos que tener un proyecto”, concluyó.

