Merentiel calentó la serie entre Boca y Racing: "Va a ser una guerra"

Es que si la rivalidad histórica que hay entre ambos equipos y la instancia en la que se produce el choque no son suficientes condimentos, los antecedentes recientes en finales entre ambos le suman pimienta a la serie.

"Con Racing va a ser una final. Ya viene de antes. Va a ser un partido trabado, en el que nosotros tenemos que hacer la diferencia en nuestra cancha. Hay que estar preparados para este partido que va a ser una guerra", aseguró Merentiel, en diálogo con el medio uruguayo Carve Deportiva.

La declaración del delantero de Boca se agrega a un cruce de declaraciones que se produjo en los últimos días entre Agustín Almendra -hoy en Racing- y Darío Benedetto, rememorando una pelea que tuvieron hace algún tiempo cuando fueron compañeros en el Xeneize.

El Pipa deslizó que "no le daría un abrazo pero sí lo saludaría", pero luego el volante replicó: "Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. La verdad es que yo ni lo saludaría. ¿Cómo no me va a molestar lo que dijo? Te sale a matar delante de todas las cámaras. Él mismo dijo que quedó como un buchón. Para qué voy a hablar con un muchacho así".

Merentiel elogió a La Bombonera y habló de su competencia con Cavani y Benedetto

"Seguro que saca un poco de foco al rival. Es una cosa de locos cómo la gente canta todo el partido, ni siquiera te escuchás con tus compañeros. A mí me tocó ser rival y es difícil, ¿sabés lo chico que te queda el arco ahí, con toda esa hinchada atrás? Ahora los tengo a favor y trato de disfrutarlo", dijo Merentiel sobre la cancha y la hinchada xeneize.

Sobre su presente, admitió que "nunca pensé que iba a jugar en un equipo tan grande, por eso trato de tomarlo con tranquilidad, porque no sé que puede pasar más adelante, así que lo disfruto". En ese sentido, la Bestia, que está préstamo con opción de compra, expresó: "Estamos a la espera de qué pasará, se escucha que me quieren comprar, quiero jugar y rendir para que eso se pueda dar".

gol_merentiel_boca_cavani_1.jpg_886245815.webp Abrazo de gol entre Cavani y Merentiel.

Por último, destacó a sus competidores directos en el puesto: "Benedetto y Cavani son excelentes compañeros. Tengo que meterle y a la hora que toque, hacer lo mejor porque son dos grandes jugadores. Siempre admiré a Edi, desde toda su carrera. Y desde que llegó me he llevado bien, tenemos buena conexión".