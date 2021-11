Messi: "Estoy bien y de a poco voy a ir agarrando el ritmo"

En referencia a su estado físico y la preparación que tuvo que hacer para poder estar desde el inicio ante los brasileños, el Diez comentó: "La realidad es que llegué con lo justo más que nada por la falta de ritmo. Hace mucho tiempo que no juego y fue un partido con mucha intensidad".



"Yo estoy bien, sino no hubiese jugado. Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanta intensidad como este. Por suerte estoy bien y sé que de a poquito voy a ir agarrando ritmo para terminar bien el año", agregó.



Con respecto al desarrollo del encuentro, Messi destacó: "Desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar el partido. Intentamos jugar y a veces no podíamos. En el segundo tiempo capaz se rompió un poquito más el partido porque ellos también buscaron la contra y encontrábamos más los espacios".



"Lo importante es que seguimos bien, no perdimos y seguimos creciendo", concluyó el capitán.

Quien también habló fue Rodrigo De Paul, que se lamentó por no haber sumado de a tres: "Queríamos regalarnos a nosotros y a la gente un triunfo en el último partido del año pero bueno, no se dio. Creo que dimos una muestra más de esfuerzo y del compromiso que tiene esta selección así que nos vamos contentos. Ahora a descansar para en enero prepararnos otra vez".

El mediocampista analizó el encuentro y señaló que "estos clásicos son los más lindos de todos y queríamos regalarles a la gente un triunfo. Nos jugábamos mucho y sabíamos que ellos también iban a querer ir a buscarlo, seguramente tenían la espinita de la revancha pero nosotros también lo que nos jugábamos era Qatar.

"Por el compromiso y todo lo que mostró la selección tenemos que irnos contentos a pesar de que no nos quedamos con los tres puntos", finalizó De Paul.