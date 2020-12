Murió Alejandro Sabella, ex DT de la Selección Argentina

Los médicos le habían retirado en las últimas horas la asistencia respiratoria mecánica, pero debido a que presentó complicaciones, debieron colocársela nuevamente.

Sabella estaba internado desde el pasado 25 de noviembre, día en que falleció Diego Maradona, como consecuencia de haber presentado una dolencia cardíaca.

El ex DT de la Selección Argentina y de Estudiantes de La Plata, con el que ganó la Copa Libertadoress 2009, estaba alojado en la sala de cuidados intensivos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

La semana pasada, la clínica informó que Alejandro Sabella padecía “una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad, habiendo ingresado a nuestra institución el día 25 de noviembre de 2020, con shock cardiogénico e infección previa”, augurándole un “pronóstico reservado”.

La recaída de Sabella contrastó con la evolución que venía generando su cuadro, y si bien los médicos le retiraron la asistencia respiratoria, para pasar a una semiasistida, debieron volver a colocarle el respirador.

Un 10 de los antes

Alejandro Sabella pasó su carrera futbolística como un 10 de la vieja escuela, con andar cansino que le valió su sobrenombre de “Pachorra”, y su consagración llegó a principios de los ’80 con la camiseta de Estudiantes de La Plata y con Carlos Bilardo como entrenador, más allá de sus orígenes en River Plate con Ángel Labruna en el banco.

En el período 1981-1987, Sabella se calzó la casaca de Estudiantes y desde el principio formó un mediocampo de lujo junto con Marcelo Trobbiani, José Daniel Ponce y Miguel Ángel Russo. Además del buen fútbol de ese equipo, llegaron dos títulos (Torneo Metropolitano 1982 y Torneo Nacional 1983).

De hecho, su gran nivel y el conocimiento con Bilardo lo llevaron a pelear un lugar por en la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986, de la mano del recientemente fallecido Diego Armando Maradona.

Sin embargo, la competencia era dura con Jorge Burruchaga y Carlos Tapia, ambos convocados a México, y se complicó del todo con Maradona. Así fue que Sabella vistió cuatro veces la camiseta de la Selección Argentina en la Copa América de 1983 pero se quedó afuera de la cita mundialista.

Y las sombras de sus competidores se manifestó en sus primeros pasos durante River (118 partidos y 11 tantos), a donde jugó entre 1970 -debutó en el ’74- y 1978. En el equipo de Núñez siempre tuvo por delante a Norberto Alonso, figura e ídolo, aunque alternó en muchas ocasiones y se llevó tres estrellas en su mochila.

En ese período conoció a Daniel Alberto Passarella, que llegó desde Sarmiento de Junín, y forjó una gran amistad, al punto que lo acompañó luego en su cuerpo técnico.

La falta de minutos de Alejandro Sabella, que hizo sus pasos iniciales en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, lo llevaron a posar sus ojos en Gran Bretaña, más precisamente a Sheffield United, en el ascenso. Allá se hizo un lugar y su talento le dio la posibilidad de pegar el salto a Leeds United, por entonces en Primera, pero a los dos años pegó la vuelta y recayó en la ciudad de las diagonales.

El final de su carrera como jugador estuvo teñido por la temporada en Gremio de Porto Alegre, al que emigró entre una ida y vuelta a Estudiantes, y dos vueltas olímpicas en el campeonato Gaucho de 1985 y 1986, su único año en Ferro (27 partidos y 2 goles) y el cierre en México con Irapuato.

En total, Alejandro Sabella jugó 438 encuentros oficiales y anotó en 33 ocasiones. Y además, cosechó siete vueltas olímpicas, tres con River, dos con Estudiantes y Gremio.