Newell's Old Boys sueña con Mauro Icardi para la Sudamericana

El delantero de 30 años, confeso hincha de la Lepra, está en Argentina debido a los problemas de salud de su esposa, Wanda Nara, y su futuro es una incertidumbre, ya que la modelo está realizándose una batería de estudios médicos y acompañarla es la prioridad para el ex Inter de Milán.

Aprovechando la situación, la dirigencia de Newell's se habría contactado con Icardi para hacerle saber que están a disposición, y le habrían ofrecido la posibilidad de, en caso de instalarse temporalmente en el país, jugar en la Lepra, al menos por seis meses, con un contrato hasta fin de año.

El Galatasaray turco, club en el cual el atacante rosarino se desempeñó durante la última temporada -23 goles en 26 partidos y campeón de la liga local-, tenía acordado con el París Saint Germain la compra de su pase en cerca de 11 millones de euros, pero ante el inesperado cambio de planes la negociación quedó frenada.

“Nuestra meta es estar entre los diez mejores equipos de Europa. Y a corto plazo ser campeón de Europa. La esposa de Mauro Icardi tiene un problema de salud, le faltan hacer algunas pruebas. Tenemos que ser pacientes. La llegada de Mauro depende de eso”, afirmó el vicepresidente de Galatasaray, Erden Timur.

A su vez, en las últimas horas habló Pablo Guiñazú, flamante manager de Newell's, fue consultado sobre el supuesto interés. "¿Quién? ¿Icardi? No sabía que se quería quedar en Argentina. A veces salen nombres que no sé de donde salen ni por qué".

En la misma línea, el ex volante de Talleres de Córdoba se expresó sobre el mercado de pases leproso y fue tajante: "Nombres no me vas a sacar porque hay que tener respeto por los que están trabajando. Hay que incorporar, pero no moverle mucho la estructura a Gabriel".

En ese sentido, aseguró que "seguiremos trabajando en silencio" y que "lo importante es darle lo mejor al club y a la gente". Y agregó, en relación a posibles salidas, principalmente la de Brian Aguirre, quien tuvo una oferta del Inter Miami que Newell's rechazó. "Estamos en un lindo momento de la institución y los chicos entienden que es tiempo de crecer y luego tendrán su oportunidad".

La Lepra jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Corinthians, que el martes cerró la serie contra Universitario (Perú) con un resultado global favorable de 3 a 1. Los de Heinze arrancarán en Brasil y luego definirán de local. En caso de avanzar, en cuartos de final podrían chocar con el vencedor de Estudiantes de La Plata - Goiás (Brasil).