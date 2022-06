Newell´s se impuso por 1-0 ante Argentinos y lidera la tabla

La apertura del marcador no tardó en llegar, a 5 minutos de haber comenzado el compromiso el conjunto local encontró el espacio para marcar. A través de un córner, Victor Gustavo Velázquez ganó en altura y Willer Ditta terminó de empujar el balón para celebrar el 1-0.

Si bien Lepra salió al campo de juego con mucha intensidad y supo imponerse en el área rival, a medida que avanzó el tiempo se fue quedando y Argentinos tuvo sus aproximaciones.

A los 30' y de tiro libre, Gabriel Carabajal inquietó a Ramiro Macagno con un disparo qué pasó muy cerca del ángulo.

Poco a poco, el Bicho fue encontrando su juego y mejoró en el tramo final. Aún así, la falta de profundidad no le permitió irse al descanso con un resultado más favorecedor.



A la Lepra no le fue fácil mantenerse arriba y en el complemento fue perdiendo el control de la pelota. Argentinos buscó alcanzar la igualdad por todos los medios pero la imprecisión en el pase final no lo ayudaron.

En los pies de Fausto Vera, los de La Paternal obtuvieron una buena chance. El mediocampista remató pero Ramiro Macagno desvió el balón.

La más clara del local luego de ponerse en ventaja llegó a los 41': Marcos Portillo sorprendió con un disparo y Federico Lanzillota se lució con una gran tapada.

Ninguno pudo concretar sus aproximaciones y con la mínima ventaja a su favor, la Lepra se quedó con la victoria de la cuarta fecha.

En los siguientes partidos dentro de la Liga Profesional, Newell´s Old Boys visitará a Estudiantes y Argentinos Junios recibirá a Arsenal.