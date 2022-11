El defensor del club de La Ribera analizó la preparación de su equipo de cara al último partido oficial del año. "Llegamos muy bien. Estamos muy contentos de haber ganado un trofeo que quiere todo el fútbol argentino. Para nosotros es muy gratificante porque te das cuenta de la fortaleza mental que tiene el equipo. No tuvimos un buen arranque de campeonato, pero después nos pudimos imponer y pudimos ser felices al final", manifestó.

A su vez, también destacó al rival de turno: "A Racing lo respetamos mucho, es un equipo que llegó a los dos torneos muy bien parado, que juega bien, que siempre da pelea y se merece el mayor de los respetos". La Academia accedió a esta final tras ganarle a Tigre en un partidazo en cancha de Huracán. "La verdad que fue un partido muy bueno para el espectador. Hubo muchos goles, se enfrentaron dos equipos que juegan muy bien el fútbol", destacó Figal.

Por último, el zaguero de 28 años se refirió a las lesiones que sufrió desde que llegó a Boca y que no le permitieron tener la regularidad que hubiese deseado. "He tenido mala suerte con el tema de las lesiones, no he tenido continuidad, pero me he sentido muy bien". "Sabía que llegaba a un equipo que tenía grandísimos jugadores en todas sus líneas. Soy un chico que tiene sus metas, una de ellas era ganarme el puesto y creo que hoy tengo mi lugar y sinceramente estoy muy contento en este club", cerró.