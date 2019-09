#TNTSports | ¿Qué pasó ahí? Blanco entró con la pelota al área y Cabral lo tocó, pero Pitana no lo cobró.

¿Para vos era penal?



No, no fue nada.

❤️ Sí, era penal.#AtléticoTucumán #Independiente pic.twitter.com/No6VgOmiLc