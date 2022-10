Orsi y Gómez se fueron de Godoy Cruz: ¿vuelve el "Traductor"?

“Muchas gracias Favio, Sergio y CT por el trabajo realizado, el respeto y la entrega hacia nuestra institución! Deseamos que tengan el mayor éxito en su futuro. Gracias por todo!", escribió el Bodeguero junto a una imagen de los entrenadores.

Orsi y Gómez cumplieron el gran objetivo de la temporada y dejaron a Godoy Cruz en Primera. De hecho, tal fue la performance en la Liga Profesional que quedó a solo siete puntos de meterse en la Copa Sudamericana.

La labor trascendió lo futbolistico. La dupla entró en el corazón de los mendocinos y por eso también dejaron su respuesta en las redes, con una foto junto a todos los empleados e integrantes del cuerpo técnico de Godoy Cruz, en el predio de la localidad de Coquimbito.

"Gracias a todos los empleados del Club Godoy Cruz por hacernos semejante agasajo, y por respetarnos, y por inculcarnos ese sentido de pertenencia que para nosotros es clave. Gracias por las emociones que hoy compartimos y los abrazos que nos dimos. Objetivo cumplido, y no me refiero al deportivo, me refiero al humano", publicó Orsi en su cuenta.

A raiz de la desvinculación, la prensa mendocina da como principal candidato al “Traductor” Diego Flores para retornar a la dirección técnica del Tomba, puesto que dejó en abril de 2022 cuando fue reemplazado justamente por la dupla Orsi- Gómez.