Pablo Guiñazú es candidato a ser DT de Atlético Tucumán

El ex mediocampista de Talleres de Córdoba no cuenta con experiencia como entrenador pero aún así se perfila para estar al frente del equipo tucumano.



Atlético Tucumán no esta teniendo un buen rendimiento en la Liga Profesional y con 16 unidades se ubica en el puesto veintiuno. El plantel necesita conseguir un nuevo técnico que ayude en el funcionamiento para lograr escalar poco a poco la tabla de posiciones.

Según la información que trascendió, Guiñazú dialogó con el presidente Mario Leito y habría dejado una muy buena impresión. Es por esta razón que su nombre encabeza la lista de reemplazantes.

En principio, el cuerpo técnico del Cholo Guiñazú estaría integrado por el uruguayo Bruno Silva (ex Internacional de Porto Alegre) y Héctor Bracamonte (ex Boca Juniors, Los Andes y fútbol de Rusia).

El cordobés supo desempeñarse como uno de los asistentes del uruguayo Alexander Medina en Talleres de Córdoba.

Atlético Tucumán se enfrentará el domingo a las 15.45 con Argentinos Juniors.