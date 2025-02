Papelón histórico: Boca quedó afuera de la Copa Libertadores en la Fase 2

La eliminación tempranísima de la Copa Libertadores, de la que debería protagonizar por su plantel y la historia del club, evidenció la crisis futbolística de Boca. No juega a nada, zafó de no ser goleado por Alianza Lima en la ida por Marchesín y hoy tenía todo para lucirse después de encontrarse a los 5' ganando por un gol en contra del rival.

Sí, Saracchi mandó un centro por la derecha, el balón le dio en el pecho al defensor Miguel Trauco y se metió en el arco del equipo visitante. Sin hacer méritos, Boca se sacó la presión de tener que empatar la serie. Pero solito se complicó: Rojo perdió a Hernán Barco en un córner y éste puso el 1-1 parcial de cabeza a los 19 minutos. Nadie tampoco lo estaba ayudando a marcarlo sabiendo que mide casi un metro novena y cabecea bien.

"Movete Boca movete, movete dejá de joder", retumbó en La Bombonera. Sin embargo, Boca siguió jodiendo: no generó juego colectivo y no mostró rebeldía individual en ningún momento y volvió a estar a la altura solamente Agustín Marchesín, por quien Boca no se fue 2-1 abajo al entretiempo: el arquero salvó con una gran intervención en un mano a mano ante Jesús Castillo.

Ya en el complemento, Alianza Lima ganando la serie se tiró atrás y dejó crecer a Boca, que encontró el 2-1 en el partido y 2-2 en la serie a través de un cabezazo de Kevin Zenón post atajadón del arquero Viscarra. Mala decisión de Gorosito, dado que su equipo estaba jugando de igual a igual y alejando al local de su arco.

En los últimos minutos, Boca dominó el balón y controló el partido pero no le alcanzó. En la última Cavani se erró un gol increíble debajo del arco y sin arquero (quedó parado en el otro palo por la dinámica de la jugada) que hubiera cambiado la historia: 3-1 en el partido, 3-2 en la global y a seguir peleando la Copa. El balón le dio en el pie de apoyo al 9 y dejó pasar una oportunidad única que mandó el partido a los penales.

Gago sacó a Marchesín y puso a Brey para los penales pero el joven arquero no pudo detener ningún balón ante los buenos engaños y ejecuciones de los futbolistas de Alianza Lima. El visitante no erró y Alan Velazco erró el último de Boca con un flojo remate tapado por Vizcarra.

Boca, que se fue silbado, vivió una de sus peores noches en la Copa Libertadores. No jugar la fase de grupos ni la Sudamericana es como no haber clasificado a ninguna Copa para este 2025, porque jugar la Fase 2 para Boca no es jugar la Copa: es insólito si siempre arranca en fase de grupos.

Creo que para el hincha que comenzó ilusionado como todos los años con ganar la séptima Copa Libertadores hubiera sido mejor ni haber clasificado con el diario del lunes de este golpazo histórico y vergonzoso de quedar afuera en Fase 2, con respeto con Alianza Lima y en La Bombonera...

Sin competencias internacionales, será un año largo y difícil para todo Boca, para los hinchas, los jugadores y el entrenador, que quedó en la mira de todos los fanáticos después del pobrísimo juego del equipo y en pleno febrero quedarse sin luchar por el máximo objetivo.