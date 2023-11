Pergolini: del "no sé porque sino se queda Riquelme" al "mejor ganemos la séptima"

Ya se sabe que es un año electoral en Boca, el 12 de diciembre los socios del club deberán volver a las urnas. En las últimas elecciones del 2019, Pergolini integraba la lista de Jorge Ameal como vicepresidente. Detrás estaba Juan Román Riquelme como vicepresidente 2°.

"Fui cambiando los sentimientos desde que me fui de la dirigencia de Boca. Uno a veces peca de creer que si le va bien en algo puede trasladarlo a cualquier lado. Fui con esa vanidad y no me di cuenta que debería haber conocido más las políticas internas de los clubes", expresó en una entrevista con radio Nacional AM 870.

Por otro lado, hizo un breve análisis del impacto que puede tener el partido del sábado en la política del club: "Creo que cambia mucho lo que suceda el sábado. Si le va bien, no hay que discutir nada ya. Yo creo que sí, que ojalá que ganemos el sábado como decía uno el otro día: 'No, no sé porque sino se queda Riquelme'. Mejor ganemos la séptima y que se quede a vivir en el club para toda la vida, pero si no la gana va a despertar otras cosas para charlar", reconoció.

Por último, si bien todavía Pergolini no confirmó que estará en una de las listas para el 12 de diciembre, aclaró que sigue vinculado a la política de Boca. "He trabajado mucho estos dos años. Hablo con (Jorge) Reale, (Andrés) Ibarra, con todos los que quieran participar de esto, porque creo que tengo que hacer una autocrítica", cerró.

Elecciones 2019

Fueron 38.363 los socios que fueron a votar en aquel diciembre del 2019. Una cifra que fue la mayor en la historia de Boca. Con el peso decisivo de Riquelme, la fórmula Ameal-Pergolini llegó a la presidencia. Con 141 mesas escrutados (las dos restantes fueron recurridas), Ameal-Pergolini sumaron 20.071 votos (53%), Gribaudo-Crespi 11.573 (30,5%) y Beraldi-Ferrari 6201 (16,3%).El oficialismo en La Ribera dejaba su cargo luego de 24 años en el poder.

"Somos muy respetuosos de la gente, este triunfo es de la gente. Empieza una nueva etapa, muy contento con la cantidad de gente que vino a votar. Vamos a convocar a los socios, a los que no nos votaron, y armaremos un proyecto en el que podamos estar todos. No podemos cometer los mismos errores de los que hoy aparentemente se tienen que ir. A Román lo veo muy entusiasmado con lo que viene. Una cosa es lo que pasó en la Nación y otra en Boca. ¿Si me felicitó Angelici? No, hace ocho años que no hablamos...”, comentó Ameal luego de ganar las elecciones.