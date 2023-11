¡Insólito! Lionel Messi no ganó el premio a Mejor Incorporación de la MLS

Días después de ganar su octavo Balón de Oro, el astro argentino de 36 años no pudo sumar una nueva distinción individual a su vitrina. Es que que las autoridades solo toman en cuenta las estadísticas en la MLS y no la de las Copas, como la Leagues Cup (se consagró campeón) o la US Open Cup (perdió la final).

Es por eso que más allá de ser ternado no fue electo. En la liga, Messi se ausentó de varios partidos debido a una lesión muscular, por lo que solo registró un gol y dos asistencias en seis encuentros. Además, Inter Miami terminó penúltimo en la Conferencia Este y no pudo meterse en los playoff.

En ese sentido, el ganador Giakoumakis, quien llegó a Atlanta United a principio de año -hecho que también le permitió tomar ventaja por sobre el ex Barcelona-, se despachó con 17 goles en los 27 partidos que jugó con la franquicia de la ciudad de Georgia, que sí accedió a los Playoffs después de terminar sexto en la Conferencia Este con 51 puntos.

El futbolista griego de 28 años también le ganó la pulseada al alemán Eduard Löwen, de St. Louis City S.C.

Por su lado, Messi ya había quedado marginado de los nominados a MVP de la MLS, premio que consagra al mejor jugador de la temporada y que tiene a dos argentinos en carrera: Luciano Acosta (ex-Boca) de Cincinnati y Thiago Almada (ex-Vélez y campeón del mundo) de Atlanta United. Junto a ellos, Denis Bouanga.