Platense se ilusiona con el posible regreso de Bergessio

Según informó la prensa uruguaya, el atacante no llegó a un acuerdo con el "Bolso" ya que el futbolista pretende que su nuevo contrato sea por dos años y no solo por una temporada como le ofreció la dirigencia, que se puso firme con su postura y le habría adelantado que no le hará una contraoferta.

El próximo lunes Bergessio retornará a Uruguay tras las vacaciones en la Argentina, y todo hace indicar que llegará a Montevideo para desvincularse de Nacional ya que la pretemporada del equipo comenzará el 5 de enero venidero, señaló el diario El País.

Bergessio, de 37 años, marcó 21 goles en la temporada 2021: 15 por el Torneo uruguayo, uno por la Supercopa, cuatro por la Libertadores y uno por la Copa Sudamericana. En las anteriores temporadas hizo 20 goles en 2018, 23 en 2019 y 27 en la temporada 2020.

"Lavandina" debutó como jugador profesional en el 2001 en Platense y allí estuvo durante cinco años. Ahora, en el Calamar piensan que es el momento justo para un regreso en la etapa final de su carrera, que podría terminar en el club que lo vio nacer.