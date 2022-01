Primera Nacional: se sorteó el certamen 2022

El sorteo realizado esta mañana en el predio Julio Humberto Grondona de la AFA en Ezeiza contó con la participación del presidente Claudio Tapia y el titular de la divisional, Marcelo Achile.

El resto de los representantes de los equipos participantes observaron el sorteo a través de la plataforma Zoom.

El torneo bautizado "Malvinas Argentinas" por el 40° aniversario de la guerra comenzará el segundo fin de semana de febrero, estrenará un nuevo formato con dos ascensos a la LPF y contará con el regreso de los descensos.

El equipo que sume más puntos en las 37 fechas del campeonato será el campeón y el primer ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino.

El segundo y el tercer mejor clasificado se sumarán directamente al Reducido en cuartos de final y semifinal, respectivamente.

De los puestos cuatro al trece jugarán la primera fase donde el mejor clasificado será local y contará con ventaja deportiva, ya que serán encuentros únicos, a excepción de la semifinal y final que serán partidos de ida y vuelta.

En cuanto a los descensos, por ahora habrá dos equipos que bajarán a las categorías menores (Primera B en el caso de los directamente afiliados y Federal A para el resto).

El programa de la jornada inaugural es el siguiente: Deportivo Maipú de Mendoza-Independiente Rivadavia Mendoza; Nueva Chicago-Ferro; Almagro-Mitre de Santiago del Estero; Alvarado de Mar del Plata-Sacachispas; Estudiantes de Río Cuarto-Instituto de Córdoba; Deportivo Madryn-Agropecuario de Carlos Casares; Deportivo Morón-Tristán Suárez; Temperley-San Martín de Tucumán; Flandria-Defensores de Belgrano; Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Brown de Adrogué; Almirante Brown-Chacarita Juniors; Villa Dálmine-Brown de Puerto Madryn; Belgrano de Córdoba-Atlético de Rafaela; Deportivo Riestra-Santamarina de Tandil; Güemes de Santiago del Estero-Estudiantes de Buenos Aires; All Boys-Atlanta; Gimnasia de Mendoza-San Martín de San Juan; San Telmo-Chaco For Ever. Libre: Quilmes

Entre los 37 participantes de uno de los torneos más numerosos del Mundo (superado, por ejemplo, por la segunda división de Egipto que tiene 48 clubes y se juega en tres grupos de 16) habrá cuatro nuevos equipos: Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Flandria y Sacachispas.

El largo torneo también tendrá varios clásicos y lo más importantes serán en las siguientes fechas:

Deportivo Madryn - G. Brown (fecha 7), Almagro - Estudiantes (fecha 13), All Boys - Chicago y Almirante - Morón (fecha 20), el clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente, en la fecha 22, Chicago - Almirante (fecha 25), el duelo santiagueño entre Güemes y Mitre, en la 26, dos porteños como Atlanta - Chacarita y Riestra - Sacachispas (fecha 28), Chicago - Morón (fecha 29) y los cordobeses Belgrano e Instituto, se medirán en la 30.

Los candidatos para esta temporada se presume que serán nuevamente Ferro y Quilmes (quedará libre en la primera fecha).

Ambos llegaron a instancias definitorias en la anterior, y se sumarán Instituto de Córdoba -se armó con una gran base de jugadores de paso reciente en la LPF-, Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán, dos grandes del Interior.