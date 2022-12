¿Qué dijeron los jugadores de la Selección Argentina post triunfo?

Nicolás Otamendi: "Este es un equipo que se fortalece bajo presión, contra México la teníamos y lo sacamos adelante, y hoy teníamos otra final. El entrenador siempre nos transmite su tranquilidad y hay que ir paso a paso, ahora empieza otra Copa y sea cual sea el rival tenemos que pensar en nosotros".

Rodrigo De Paul: "Después del 0-0 injusto del primer tiempo el equipo no cambió y por suerte el gol llegó después. Vamos a intentar llegar lo más lejos posible, son todas finales para nosotros, ya tuvimos el golpe con Arabia y sabemos lo que duele una derrota, pero ahora tenemos que descansar y meter la cabeza a full en Australia. Soy un afortunado de haber nacido en nuestro país, cada vez que me pongo la camiseta intento dar lo mejor, a veces sale mejor y a veces peor, pero el compromiso no lo negocio nunca".

Alexis Mac Allister: "Es hermoso hacer un gol en el Mundial, vamos a decir que la quise a poner ahí, je. La agarré un poco mordida pero lo importante es que entró. Es una victoria muy importante para nosotros, sabíamos que necesitábamos ganar los dos partidos y que podíamos clasificar pasando primeros. En el primer tiempo buscamos el gol y no se nos pudo dar pero seguimos buscando hasta que llegó, contentos por pasar de ronda".

Julián Álvarez: "Muy contento en lo personal y por el grupo, cumplimos, ganamos la fase de grupos y pasamos que era lo importante. Todos los días se te cruzan cosas por la cabeza, estar acá en la Selección en un Mundial es muy especial, es un sueño".