Racing: Avilés se va a Inter Miami y no llegarán Martegani y Olivera

Por Martegani ya estaba sellado el acuerdo con San Lorenzo para que Racing compre el 50% de su pase en 2.8 millones de dólares, pero la operación se cayó a último momento por dos razones: la primera es que como parte de la negociación la Academia iba a liberar a Jonathan Galván para que arribe en el Ciclón, y aunque en Avellaneda cumplieron, Argentinos Juniors -dueño de la ficha del defensor- ahora no quiere largarlo.

La segunda razón es que en Boedo y desde la representación del volante afirman que esperan una oferta del fútbol europeo. Incluso, en las últimas horas San Lorenzo habría recibido una propuesta similar a la de la Academia de parte del Salernitana italiano, aunque tampoco se concretaría por diferencias en los plazos de pagos. Así, salvo un nuevo giro de 180 grados, Martegani no jugará en Racing.

martegani.jpg Agustín Martegani, volante de San Lorenzo.

Mientras que con Olivera ya había un arreglo contractual entre el club y el futbolista de 21 años, pero el Almería español finalmente rechazó la oferta de Racing y la dirigencia encabezada por Víctor Blanco desistió de contratarlo. Al igual que con el zurdo, salvo un imprevisto el uruguayo no llegará y en Avellaneda ya buscan alternativas en el puesto.

Quien sí se pondrá la camiseta blanquiceleste es Gastón Martirena, lateral derecho que llega proveniente de Liverpool de Montevideo a cambio de 2.600.000 USD por el 70% del pase. "Cuando me llamaron dije que hagan lo posible para poder llegar. Nunca viví esto, es bastante movido", aseguró en la mañana del jueves, antes de realizarse la revisión médica.

"Hablé con el técnico y me mostró su interés. Estoy bastante contento. Vengo para aprender también, tengo 23 años y me queda mucho por recorrer. Creo que con Facundo Mura e Iván Pillud al lado aprenderé bastante", agregó el nacido en Montevideo de 23 años. Y cerró: "Me tocó venir a Racing y tiene un juego similar al de Liverpool, así que espero aprovecharlo".

Martirena-Racing.webp Gastón Martirena se realizó este jueves la revisión médica para fichar en Racing.

Martirena se suma a Agustín Almendra y Roger Martínez como refuerzos de Racing, aunque el volante no podrá ser inscripto para la serie de octavos de final de Copa Libertadores contra Atlético Nacional: la ida será el próximo jueves en Medellín, y la vuelta el jueves 10 en Buenos Aires.

Tomás Avilés se va al Inter Miami de Messi

Racing cerró este jueves la transferencia del defensor central de 19 años al club estadounidense a cambio de 7 millones de dólares por el 80%, más otros dos millones verdes adicionales en bonos por objetivos. Además, la Academia quiere negociar con Inter Miami jugar un partido amistoso, y que el club le preste su predio para realizar la pretemporada, en enero del 2024.

Es la sexta baja que sufre la Academia en el actual mercado de pases: ya se habían ido Óscar Opazo, Jonathan Galván, Edwin Cardona, Matías Rojas y Paolo Guerrero.