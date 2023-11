Racing y Defensa protagonizarán un duelo directo por las dos tablas. En la Zona B, La Academia está cuarto con 16 puntos y el Halcón séptimo con 13 unidades, ambos con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del certamen. Con un triunfo, el equipo dirigido por la dupla interina de Ezequiel Videla y Sebastián Grazzini recuperará la punta, mientras que el equipo de Florencio Varela se arrimarán a los puestos de clasificación.

Luego, Racing y Defensa están en la pelea de clasificación a las Copas 2024 de la tabla anual. El Halcón de Julio Vaccari está quinto con 57 puntos, en zona de Sudamericana y a un punto de Rosario Central, el último que está sacando boleto para la Libertadores. Mientras que La Academia está doceavo con 52 unidades, a dos de Belgrano, el último que está en zona de clasificación al segundo certamen a nivel de clubes de América.

Roger Martínez expresó en la previa con TyC Sports: "El grupo está bastante fuerte, trabajando muy bien, pensando en los partidos que se viene que son muy importantes, son finales. Estamos trabajando fuerte y esperando cada partido". Y opinó sobre su presente: "Uno como delantero siempre quiere marcar goles. En lo personal, muchas veces me enojo porque no me queda una o no marco gol, pero bueno, son cosas que pasan en los partidos. Ya se dará el momento. Pero como te dije, lo importante es que el grupo está bien, que estamos trabajando bien y esperando los partidos que vengan".

Posibles formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Nicolás Tripicchio, Tomás Cardona, Santiago Ramos Mingo, Alexis Soto; Benjamín Schamine, Julián López, Santiago Solari, Rodrigo Bogarín; Gastón Togni y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas o Agustín Almendra; Aníbal Moreno, Juan Ignacio Nardoni, Jonatan Gómez; Juan Fernando Quintero; Roger Martínez y Baltasar Rodríguez. DT: Ezequiel Videla y Sebastián Grazzini.