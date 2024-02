Racing confirmó las lesiones de Roger Martínez y Gabriel Arias

Es que tanto Gabriel Arias como Roger Martínez fueron reemplazados en el entretiempo debido a molestias que sintieron en el primer tiempo, y si bien parecían cambios por precaución ya que ambos continuaron jugaron hasta el descanso, este jueves se hicieron estudios y el parte médico no fue positivo.

El arquero chileno posee una lesión muscular en el obturador externo derecho; mientras que el delantero colombiano tiene un esguince grado dos en el tobillo derecho. Ambos tendrían aproximadamente tres semanas de recuperación, con la salvedad de que Arias sí podría jugar pese a sentir dolor, por lo que su regreso podría alentarse, dependiendo de su voluntad y la del cuerpo técnico.

gabriel-ariasjpg (1).jpg Gabriel Arias había sido ratificado por Costas como el arquero titular de Racing

Aunque lo cierto es que tan comprimido está el calendario de la primera mitad de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional, que en estas tres semanas Racing jugará cuatro partidos: ante Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Newell's y Godoy Cruz. Además, el clásico con Independiente será en la séptima fecha, por lo que llegarían con lo justo, o al menos Roger.

Así, habrá que ver qué plantea Costas de cara a la visita al Pincha del próximo lunes. Si mantiene el esquema y a los otros nombres del equipo titular, los reemplazantes podrían Facundo Cambeses en el arco y Maximiliano Salas en ataque, pero habrá que esperar los entrenamientos para saber que dispondrá el entrenador.

roger martinez entrenamiento.jpg Roger Martínez se había sumado tarde a la pretemporada y ahora nuevamente Costas no podrá contar con él.

Transcurridas apenas dos fechas del campeonato, ya son cuatro los lesionados del plantel, teniendo en cuenta que luego del debut con Unión se confirmaron las lesiones de Leonardo Sigali (sóleo derecho) y Johan Carbonero (bíceps femoral izquierdo).

A ellos también se le suma Nazareno Colombo, quien se rompió en la pretemporada. Costas tampoco cuenta con Marco Di Cesare -quien llegó en este mercado de pases desde Argentinos Juniors-, Juan Nardoni y Baltasar Rodríguez, ya que se encuentran disputando el Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23.

Gustavo Costas, DT de Racing, en conferencia de prensa

"Me voy muy contento porque logramos un triunfo muy importante que necesitábamos. El partido que hicieron los chicos fue bárbaro, muy intenso, como lo habíamos pedido. El partido pasado no se nos dio. Nos estamos conociendo, hay chicos que llegaron hace tres o cuatro días. Con el resto tuvimos 12 o 14 días para conocernos y ponernos bien físicamente y todavía no lo están".

"Corrieron todos, metieron y cuando tuvieron la pelota supieron jugar. Estoy muy contento. García Basso está hace cuatro o cinco días con nosotros y jugó un partido bárbaro. Sosa, si bien yo sabía que había jugado de central, lo hizo muy bien. Juanfer también. Si nosotros tenemos esa intensidad sabemos que le podemos sacar ventaja a los otros equipos por el plus que tienen los chicos".

gustavo costas.webp Gustavo Costas quedó muy conforme con la victoria de Racing.

"Cuando armamos el plantel para este año no queríamos que pase lo que le pasó a Racing el año pasado. Queremos al menos dos por puesto que compitan entre ellos y si te lesionás juega el otro que va a hacer lo mismo. Hoy podemos acomodarnos. Tenemos muchos campeonatos y partidos seguidos. Van a jugar todos. Si jugamos cada tres días y queremos ser un equipo intenso hay que cambiar a cinco o seis, siempre le explico eso a los chicos".

"Hoy presionamos arriba, el otro día íbamos a presionar y nos salía como nenes de escuela. Hoy hicieron un trabajo bárbaro. Todos dejaron todo. El otro día cuando dije que nos faltó actitud el problema soy yo. Si a los jugadores les falta algo adentro del campo de juego, el problema soy yo. Hoy los chicos demostraron. Fuimos un equipo más compacto, atacaron todos y defendieron todos. Los de arriba bajaban a recuperar la pelota".

"El otro día con Unión habíamos hecho una línea de 3 que era mentirosa, porque jugaba Sosa por delante de los stoppers, no atrás como hizo hoy. Y no nos fue para nada bien. Hoy Solari jugó mano a mano con Sánchez Miño y por momentos quedábamos con cuatro. Pero lo hicieron muy bien. Por eso felicito a los chicos, porque lo practicamos muy poco y no al 100%".