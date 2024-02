Sant'Anna y Villagra se hicieron la revisión médica: ¿debutan ante Vélez?

El lateral derecho de 26 años, que llegó desde Defensa y Justicia a cambio de una cifra cercana a los 3 millones de dólares por el 85% del pase, se hizo la revisión médica esta mañana para luego firmar un contrato por cuatro años, y desde mañana ya entrenará bajo las órdenes del entrenador, que tiene como única opción en ese puesto a Andrés Herrera.

Agustín Sant'Anna llegó a la clínica Rossi del barrio porteño para hacerse la revisión médica. Hoy por la tarde, el uruguayo firmará su contrato como nuevo jugador de River, procedente de Defensa y Justicia, a cambio de una suma cercana a los US$ 3.000.000 netos. — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) February 1, 2024

Mientras que el volante de 22 años, comprado en 9 millones de dólares por la totalidad de su ficha, arribó durante la tarde a Buenos Aires y también se sometió a algunos de los estudios médicos correspondientes, para terminar el trámite el viernes por la mañana y después poner el gancho en un vínculo que también será por cuatro temporadas. Con Matías Kranevitter, Nicolás Fonseca es el único mediocampista de marca.

Demichelis debió recurrir a los juveniles en las primeras dos fechas de la Copa de la Liga Profesional: Franco Mastantuono ingresó en el complemento ante Argentinos fue titular frente a Barracas, Agustín Ruberto entró desde el banco en ambos partidos -y convirtió contra el Guapo-, y sumó sus primeros minutos Ian Subiabre frente al equipo barraqueño.

Sin embargo, ni con los pibes Demichelis pudo completar el banco, conformado por un arquero, tres defensores centrales, y cuatro futbolistas de ataque. Es por eso que la idea del cuerpo técnico es poder contar con Sant'Anna y Villagra para el duelo del domingo en el Monumental ante el Fortín, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, pese a que vayan a tener tan solo dos y un entrenamiento encima, respectivamente.

En esos pocos ratos, evaluarán si convocarlos o no. En caso de ser citados seguramente irán al banco, mientras que si se pierden este partido, sí estarán en la nómina del próximo miércoles, cuando River juegue contra Excursionistas por Copa Argentina.

De todos modos, la buena noticia para Micho es que ante Vélez podría volver a contar con Agustín Palavecino (molestia muscular) y Facundo Colidio (sobrecarga muscular). Por otro lado, la semana que viene el Millonario recuperaría a otro futbolista: Sebastián Boselli, quien terminará su participación en el Preolímpico con la Selección uruguaya este viernes, ya que la Celeste de Marcelo Bielsa no clasificó a la fase final.

La palabra de Rodrigo Villagra

El volante habló con TyC Sports en Córdoba antes de emprender el vuelo hacia la capital federal del país y aseguró: "Apenas estuvo la propuesta de River no lo dudé, hice toda la fuerza para llegar. Estaba confiado que se iba a dar por mis ganas. Estoy cumpliendo un sueño".

"Estoy orgullo de llegar a un club grande como River. Hablé con Demichelis, me dijo que me estaba esperando. Llego y estoy para jugar, estuve entrenando aparte con un profe muy bien. Me siento muy bien físicamente", destacó el surgido en Rosario Central, quien se definió como un futbolista "agresivo".

El mediocampista central Rodrigo Villagra (22 años) ya se está realizando la revisión médica en la clínica Rossi del barrio porteño de Belgrano.



— Germán Balcarce (@GermanBalcarce) February 1, 2024

Al ser consultado sobre si el objetivo era ganar la Copa Libertadores, el confeso hincha Millonario no dudó: "Vamos por eso". Y por último, dijo: "En el momento que apareció River, no lo dudé. Hice todo lo posible para venir a acá. Cada uno puso su granito de arena".