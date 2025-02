Racing está motivado para la Recopa y fijó la meta de llegar a la final de la Copa Libertadores

"Es un partido que está al margen de lo que son los últimos partidos. No hablo de la derrota con Argentinos, sino en general. Venimos pensando en este partido desde que ganamos la Sudamericana. Vamos a ir por todo. Estamos motivados, con muchas ganas y vamos a dejar la vida", expresó el jugador de La Academia Luciano Vietto en ESPN.

En ese sentido, consideró que este partido de ida "se va a afrontar de una manera diferente" y que el equipo busca aprender de las recientes derrotas contra Tigre y Argentinos. "Los partidos sirven, ya sean las victorias o las derrotas, para llegar de la mejor manera posible. Si hay cosas para corregir, lo vamos a hacer", aseguró el delantero de 31 años.

Por otro lado, Vietto se refirió a su vuelta a Racing: "Para mí es devolverle un poco al club, a nivel futbolístico, todo lo que el club me dio a mí. Tengo 31 años, un poco más de experiencia. Me implica un poco más en el vestuario con mis compañeros". Y sentenció: "Ojalá la pueda romper y que el hincha esté contento conmigo".

En cuanto a la Copa Libertadores, fue Gabriel Arias quien reveló el ambicioso objetivo de Racing. "Apuntamos al último partido. Si bien no son los mismos rivales que en la Copa Sudamericana, estamos preparados para plantarnos en todas las canchas, igual que el año pasado”, comentó el arquero.

Luego, Arias aseguró que no pueden “aspirar a menos, porque la expectativa comienza a bajar” y elogió a Gustavo Costas, su entrenador: “Si uno tiene un grupo con un director técnico ganador, hay que ir al frente para tratar de ser campeón”.

Por otro lado, el referente de Racing, que lleva 228 partidos y cinco títulos en La Academia, manifestó su deseo de retirarse en el club de Avellaneda: “Sería lindo. Es una institución grande, que está constantemente tratando de crecer cada vez más. Desde que llegué me ha tocado elevar cada vez más la vara y eso es lo que más me ha gustado de mi estadía acá". De todos modos, fue cauto: "Estoy disfrutando, me queda el último año de contrato y después veremos".