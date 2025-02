Independiente dejó de ser líder del torneo: Platense le empató sobre el final

Platense borró de la cancha a Independiente en el primer tiempo y se acercó con peligro con una gran actuación de Vicente Taborda. Primero, a los 19 minutos el ex Boca con un sutil pase dejó a Lotti frente al arquero pero el delantero se cayó al césped, reclamando penal por una mano de Adrián Sporle. El árbitro dejó seguir el partido.

Luego, a los 29' no le pudieron sacar la pelota a Taborda por la banda derecha y generó una jugada peligrosa que no terminó de gol porque Bay remató pifiado dentro del área. Luego, a los 38' Vázquez cabeceó dentro del área tras un córner desde la izquierda pero no pudo darle al arco. ¿Independiente? Nada...

El segundo tiempo comenzó con la misma sintonía: Taborda volviendo loco a todo Independiente. El ex Boca sacó un gran remate por fuera del área que sacó Rodrigo Rey con un excelente manotazo. Siempre hay una atajada de gol del arquero del Rojo, que es uno de los mejores del fútbol argentino.

Y Platense se siguió aproximando, demostrando su supremacía en el partido, pero increíblemente Independiente abrió el marcador con una carambola. Fue a los 30' del segundo tiempo después de un centro de Álvaro Ángulo que se desvió en Ignacio Vázquez y el balón se metió por encima de Cozzani. El visitante solo había tenido unos minutos antes un buen remate de Puch dentro del área que tapó el arquero.

Sin embargo, Platense encontró el empate a los 89' con otro gol en contra, en este caso de Franco Paredes. Taborda se encargó de un tiro libre, metió el balón al área y la pelota, después de un cabezazo de Platense, le dio al ex River y terminó tocando la red.