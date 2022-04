Racing quiere mantenerse en lo más alto de la tabla

El partido, válido por la décima fecha, tendrá lugar en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 21.30, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera y televisación por TNT Sports.

Todo es felicidad en las huestes racinguistas con el funcionamiento y los resultados que está logrando el equipo dirigido por Fernando Gago, quien de ser cuestionado paso a ser venerado por gran parte de los hinchas del equipo de Avellaneda.

Nada es fortuito y este apoyo al entrenador se genera por un equipo que suma ocho triunfos consecutivos, cinco en Copa de la Liga, dos en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Argentina, y está a uno de igualar la mejor marca en el profesionalismo alcanzada por el mítico Equipo de José en 1966.

Racing juega bien por momentos, en otros no, y lo destacado es que la formación no se resiente aunque Gago haga cambios para darles descanso a los futbolistas que están compitiendo en tres frentes diferentes.

El esquema no se ve perjudicado y el estilo ambicioso, con búsqueda de los tres puntos no difiere pese a las variantes y no actúen piezas fundamentales como Gabriel Hauche, Leonel Miranda, Edwin Cardona, Tomás Chancalay, Enzo Copetti o Javier Correa.

Unión es una agradable sorpresa, ya que suma 17 unidades, cuatro menos que la Academia, con cinco triunfos, dos empates y dos derrotas.

Además, el Tatengue comenzó con buen pie la Copa Sudamericana, ya que si bien empató de local con Junior de Colombia le ganó de visitante a Oriente Petrolero de Bolivia manteniendo las chances de pelear por la clasificación.

En el torneo doméstico muestra una notable producción de local, pero el punto flojo lo muestra al salir de su casa ya que son cinco los compromisos que suma sin triunfos con dos puntos sobre 15.

Ambos equipos jugarían con algunos titulares y otros que suelen no serlo, considerando el desgaste que vienen realizando y que hay fecha entre semana.

Unión históricamente es un rival complicado para Racing y así lo demuestran los antecedentes con 59 cotejos y una leve superioridad del equipo albiceleste de 19 triunfos contra 16 y 24 igualdades.

PROBABLES FORMACIONES

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Eugenio Mena o Gonzalo Piovi; Fabricio Domínguez, Aníbal Moreno o Nery Domínguez, Leonel Miranda, Carlos Alcaraz o Edwin Cardona; Gabriel Hauche o Matías Chancalay y Javier Correa o Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez o Diego Polenta y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Nardoni, Juan Carlos Portillo y Gastón González; Mauro Luna Diale y Mariano Peralta Bauer o Matías Gallegos. DT: Gustavo Munúa.

Arbitro: Darío Herrera.

Cancha: Racing Club.

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.