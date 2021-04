Racing recibe a Sporting Cristal buscando su primer triunfo

La Academia llega al choque por la competencia internacional tras el empate en uno ante Rentistas fuera de casa con un gol de Juan Cáceres a los 89 minutos y luego de superar al líder Colón de Santa Fe 2-1 el último fin de semana en Avellaneda por la Copa de la Liga Profesional, en la que está quinto, por diferencia de gol, fuera de los puestos de clasificación.

Por su parte, Sporting Cristal no tuvo un buen arranque copero y cayó por goleada 3-0 ante el San Pablo de Hernán Crespo en Perú, por lo cual se ubica en la última posición sin cosechar puntos. Los "Celestes" vienen de vencer por la mínima diferencia a Universitario por el torneo local, en el cual se ubican en el primer lugar con puntaje ideal.

Para conseguir el triunfo que los deje bien parados en el grupo y los impulse anímicamente a enfocarse en avanzar en el campeonato argentino, Juan Antonio Pizzi hará dos modificaciones de manera obligada en el once inicial. Una de ellas es la de Leonado Sigali, quien debe cumplir una fecha de suspensión por la roja que vio frente a Rentistas. Su lugar sería ocupado por Nery Domínguez.

El otro futbolista con el que el entrenador no podrá contar es Tomas Chancalay, ya que el ex jugador del Sabalero padece de una sobrecarga muscular y no está en óptimas condiciones físicas para afrontar el choque por Copa. En lugar del mediocampista ingresaría el juvenil de 18 años Carlos Jonás Alcaraz.

Por el lado de los peruanos, pese a la dura derrota, el entrenador Roberto Mosquera repetirá ante los académicos el mismo equipo que dispuso en la primera fecha ante el conjunto paulista, con los argentinos Omar Merlo y Marcos Riquelme desde la partida.

POSIBLES FORMACIONES:

Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Nery Domínguez, Lucas Orban, Eugenio Mena; Carlos Alcaraz, Leonel Miranda, Julián López, Ignacio Piatti; Maximiliano Lovera y Enzo Copetti.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Alejandro Gonzalez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Gerald Távara, Christofer Gonzáles; Irven Ávila, Marcos Riquelme, Washington Corozo. DT: Roberto Mosquera.

ÁRBITRO: Ángel Arteaga (VEN)

ESTADIO: Juan Domingo Perón

HORA: 19

TV: ESPN 2.